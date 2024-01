GENCO3 - Dấu ấn hành trình 10 năm phát triển

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa bước tuổi thứ 10. Chặng đường không ít gian nan, thử thách, nhưng tập thể CBCNV luôn giữ vững một tinh thần đoàn kết, cùng nhau sát cánh, vững tin tiến về phía trước để tạo nên những thành quả lớn lao.

Khẳng định sức mạnh

Từ quy mô ban đầu 4.199 MW (năm 2013), đến nay EVNGENCO3 triển khai quản lý các dự án đạt/vượt tiến độ với tổng công suất 5.726 MW. Hiện EVNGENCO3 đang sở hữu, vận hành các nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt hơn 6.565 MW, gồm các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, nhà máy nhiệt điện than, thủy điện, điện mặt trời. Tổng sản lượng điện của EVNGENCO3 phát trong 10 năm qua là 306 tỷ kWh, trung bình sản xuất hơn 30 tỷ kWh/năm, đóng góp bình quân 14,9 % sản lượng điện cho hệ thống điện, đặc biệt năm 2015-2016 lên đến 18,3% sản lượng điện của hệ thống điện.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đảm bảo, đặc biệt suất hao nhiệt than giảm mạnh; độ khả dụng luôn đảm bảo; suất sự cố giảm rõ rệt; triển khai chương trình đốt than trộn, đảm bảo nguồn than cho sản xuất trong bối cảnh nguồn than trong nước ngày càng khan hiếm. EVNGENCO3 luôn chú trọng đến công tác tiêu thụ tro, xỉ và xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Kết quả sản xuất kinh doanh của EVNGENCO3 đạt và vượt kế hoạch được giao, có sự tăng trưởng qua từng năm. Đồng thời, tình hình tài chính ngày càng lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn, các chỉ số tài chính được cải thiện. Từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (háng 9/2018) EVNGENCO3 có nhiều cơ hội để tái cơ cấu, thu hút đầu tư, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của ngành Điện.

Ngày 10/02/2022, EVNGENCO3 chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Hơn 1,1 tỷ cổ phiếu (mã chứng khoán PGV) với giá trị vốn hóa trên 53.196 tỷ đồng (vượt 2 tỷ USD - tại thời điểm giao dịch cao nhất) đã thể hiện sự nỗ lực bứt phá, mở ra nhiều cơ hội đưa EVNGENCO3 bước sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó, công tác quản trị doanh nghiệp của EVNGENCO3 ngày càng bài bản, chuẩn mực hiện đại và hai lần liên tiếp được Tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu... Nguồn nhân lực của EVNGENCO3 ngày càng chất lượng với tinh thần làm việc tiên phong, trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo.

Khát vọng tạo nên sự khác biệt

Đại diện EVNGENCO3 chia sẻ, trong hành trình 10 năm qua, EVNGENCO3 luôn lấy con người làm yếu tố quyết định, nhờ đó đã vượt qua nhiều khó khăn, biến thách thức thành cơ hội. Người EVNGENCO3 cùng chung một tinh thần, khát vọng tạo nên những giá trị khác biệt. Bước sang giai đoạn phát triển mới, cơ hội tiếp tục rộng mở nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVNGENCO3 sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ và kỳ vọng của cấp trên giao phó.

Để phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài, EVNGENCO3 sẽ triển khai các kế hoạch đảm bảo nguồn nhiên liệu sản xuất, chủ động tìm kiếm nguồn thay thế; phát triển cung cấp dịch vụ; thực hiện tái cơ cấu và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch. Hiện, EVNGENCO3 đang nghiên cứu đầu tư dự án điện khí LNG Long Sơn 1 (1.500 MW), dự án thủy điện Simacai (18 MW)… Các dự án này được kỳ vọng khi đưa vào vận hành sẽ đóng góp cho sự phát triển chung của ngành điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN: Mười năm qua là quá trình không ngừng cố gắng, nỗ lực, cống hiến và khát vọng vươn lên của EVNGENCO3. Cán bộ, người lao động của Tổng công ty luôn thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh, thích ứng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng. Đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất điện; đi đầu trong vận hành, sửa chữa, quản lý dự án; phong cách quản trị tiên tiến; tài chính ngày càng lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của EVN tại EVNGENCO3. Ông Dương Quang Thành tin tưởng, trong thời gian tới EVNGENCO3 sẽ tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu cung ứng điện với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.