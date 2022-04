Gần trăm người ‘sập bẫy’ lừa đảo vì muốn đi Úc hái cà chua

TPO - Dù không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc nhưng Phạm Bá Trạc, Lại Thị Vân đưa thông tin gian dối, khiến gần trăm người tin tưởng nộp tiền để cặp đôi này làm hồ sơ và bị chiếm đoạt.

Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Lại Thị Vân (41 tuổi, trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (62 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bắt đầu phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho biết, ngoài vụ án hôm nay, Công an quận Hà Đông vừa chuyển thêm hồ sơ vụ lừa đảo 34 người xảy ra tại tỉnh Hải Dương lên Công an TP Hà Nội thụ lý liên quan đến hai bị can Vân và Trạc. Vì lý do trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để sáp nhập vụ án, điều tra bổ sung.

Sau khi xem xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đồng ý trả hồ sơ.

Theo cáo trạng vụ án xét xử hôm nay, từ năm 2015 - 2017, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân đưa thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người rằng bản thân là “cán bộ cao cấp” trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc nhưng thực tế cả hai không có khả này.

Để phục vụ hành vi lừa đảo, Trạc và Vân cam kết với người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được làm việc từ 2 - 4 năm với mức lương khoảng 3.000 - 4.000 USD/tháng. Đồng thời, mỗi người lao động phải nộp chi phí từ 5.000 - 30.000 USD/người, tùy theo vào từng công việc như: Làm mía đường chi phí 5.000 - 10.000 USD/người; hái cà chua với chi phí 20.000 - 30.000 USD/người…

Sau khi nộp tiền đặt cọc ban đầu (từ 2.000 - 10.000 USD), trong khoảng thời gian 3 tháng người lao động được xuất cảnh sang Úc.

Tin vào lời giới thiệu là thật, nhiều người dân ở các địa phương trong cả nước đã nộp tiền cho hai bị can làm hồ sơ. Sau khi nhận tiền, Trạc và Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, TP Hà Nội.

Tiếp đó, hai bị can thông báo cho họ về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại một trung tâm dạy nghề thuộc huyện Mê Linh.

Để tạo thêm niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi, Trạc và Vân còn đưa người đi xuất khẩu lao động đến phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa.

Do chờ đợi quá lâu không được xuất cảnh, nhiều người lao động đã đến gặp Vân và Trạc đòi lại tiền nhưng cả hai bỏ trốn.

Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến cơ quan công an đầu thú, còn Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã vào đầu tháng 2/2021.

Cơ quan truy tố xác định, trong vụ án, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng. Số tiền này, bị hại yêu cầu được trả lại.