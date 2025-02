Gần 500 ca khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa

TPO - Ngày 1/2, Bộ Y tế thông tin trong 24 giờ qua, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.684 trường hợp. Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người. Có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa.

Thống kê cho thấy tổng số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết từ 25-31/1 là 20.700 người trong đó 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho hay từ sáng mùng 2 - sáng mùng 3 Tết ghi nhận có 33 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 8 trường hợp khám, cấp cứu và tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, từ 25-31/01/2025 có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 44 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, đến 12 giờ ngày 30/1 trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm 12 giờ ngày 31/1, Bộ Y tế không nhận được phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc và chất lượng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ. Chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong, tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024...

Bộ Y tế cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 chưa ghi nhận ổ dịch/chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng; chưa ghi nhận các ca mắc mới ho gà, bạch hầu; ghi nhận một số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt phát ban nghi sởi...

Báo cáo công tác y tế Tết Ất Tỵ của Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Kiểm dịch Y tế quốc tế các tỉnh, thành phố, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong 24h từ sáng 29/1 - sáng 30/1, cả nước ghi nhận 33 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Tổng trong 6 ngày từ 25-30/1, cả nước ghi nhận 266 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, không có ca tử vong.

Về tay chân miệng, trong ngày 29-30/1 ghi nhận 12 trường hợp mắc mới. Tổng trong 6 ngày từ 25-30/1, cả nước ghi nhận 91 trường hợp mắc mới tay chân miệng, không có ca tử vong.

Về sởi, trong ngày 29-30/1, ghi nhận 151 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Tổng trong 6 ngày nghỉ Tết từ 25-30/1, cả nước ghi nhận 988 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và không có ca tử vong.