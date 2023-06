Gần 360 triệu USD vốn FDI đổ vào Vĩnh Phúc

TPO - 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 16.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư các dự án FDI đạt gần 360 triệu USD, tăng 60,5% so với cùng kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 20, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 16.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 360 triệu USD, tăng 60,5% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm; thu các dự án DDI đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ, vượt 2,2 lần kế hoạch năm.

Trong 6 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 2.900 tỷ đồng, đạt cao so với bình quân chung cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đẩy mạnh, tỉnh đang triển khai quyết liệt Đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động, đạt gần 68% kế hoạch năm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu những tháng cuối năm, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực: Tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.