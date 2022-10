Exxon Mobil từ bỏ dự án 4 tỷ USD ở Nga

TP - Ngày 18/10, tập đoàn đa quốc gia Mỹ Exxon Mobil cho biết họ đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tịch thu tài sản của họ trong dự án dầu khí Sakhalin-1.

Exxon Mobil không cho biết họ có nhận được khoản bồi thường nào sau khi bắt buộc phải chuyển nhượng 30% cố phần mà họ sở hữu trong dự án khai thác dầu mỏ ở vùng Viễn Đông hay không. Số tài sản mà Exxon Mobil sở hữu trong dự án này trị giá hơn 4 tỷ USD. Phát ngôn viên của tập đoàn từ chối cho biết họ có đáp trả việc tịch thu bằng cách đưa vụ việc ra tòa trọng tài quốc tế hay không. Exxon Mobil từng nói đến khả năng này.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để trao đổi với Chính phủ Nga và các đối tác khác”, phát ngôn viên của Exxon cho biết. Tập đoàn nói rằng, họ đã “rút an toàn” khỏi Nga sau khi Chính phủ Nga “đơn phương chấm dứt” lợi ích của họ trong dự án dầu khí Sakhalin-1. Ngày 7/10, Tổng thống Putin tịch thu cổ phần của Exxon trong liên doanh khai thác dầu khí để chuyển cho một công ty do Chính phủ Nga kiểm soát. Hồi tháng 8, ông Putin ký sắc lệnh mà Exxon nói rằng sẽ khiến tập đoàn này khó rút lui an toàn khỏi dự án Sakhalin-1.

Các hãng năng lượng khác của phương Tây như BP, Total Energies, Equinor, Shell… đều đã chuyển nhượng tài sản cho đối tác Nga hoặc dừng hoạt động.