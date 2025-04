Eximbank đồng hành cùng doanh nghiệp 'vượt sóng' kinh tế toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Sự biến động tỷ giá, lãi suất, chi phí gia tăng - mỗi yếu tố đều có thể tạo ra những rào cản lớn đối với hoạt động kinh doanh.

Tỷ giá, lãi suất, áp lực chi phí: Thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt

Năm 2025 mở ra với nhiều bất ổn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và thị trường tài chính quốc tế chưa có dấu hiệu ổn định. Một trong những tác động đáng kể là việc Mỹ áp thuế 46% đối với một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam, tạo thêm áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu. Trong khi đó, thị trường ngoại hối vẫn tiếp tục chứng kiến sự biến động khi tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng do dòng vốn FDI chưa đủ mạnh để bù đắp nhu cầu ngoại tệ. Dù có những kỳ vọng về việc FED hạ lãi suất vào nửa cuối năm, mặt bằng lãi suất tiền đồng vẫn ở mức cao, làm tăng chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối mặt với chi phí gia tăng do biến động tỷ giá và các điều kiện tài trợ thương mại ngày càng khắt khe hơn.

Trước thực tế này, Eximbank - một trong những ngân hàng hàng đầu về kinh doanh vốn, tiền tệ và thanh toán quốc tế, đang hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong môi trường đầy biến động.

Chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu dòng tiền và mở rộng thanh toán quốc tế

Với hệ thống giao dịch ngoại hối hiện đại, Eximbank là một trong những ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam theo số liệu từ LSEG (London Stock Exchange Group). Ngân hàng cung cấp các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi ngoại tệ, giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch tài chính.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Eximbank cũng triển khai chương trình ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế "The Queen", với mức phí chỉ từ 1 USD/giao dịch khi doanh nghiệp mua ngoại tệ tại Eximbank. Đối với các doanh nghiệp có sẵn nguồn USD, mức giảm phí lên đến 50%, tối đa chỉ 200 USD/giao dịch. Ngoài ra, gói phí EFEE giúp doanh nghiệp SME giảm tới 90% chi phí thanh toán quốc tế so với biểu phí thông thường. Đặc biệt, với dịch vụ ngân hàng số Eximbank EBiz, doanh nghiệp SME có thể giao dịch trực tuyến 24/7, đảm bảo an toàn và bảo mật, hỗ trợ quản lý dòng tiền, chuyển tiền quốc tế, đăng ký phát hành L/C, phát hành Bảo lãnh online nhanh chóng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, gói tín dụng FDI Premium với lãi suất USD chỉ từ 3,4%/năm cùng ưu đãi phí vượt trội hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí trong quá trình mở rộng kinh doanh. Bên cạnh đó, từ tháng 4/2025, Eximbank ra mắt chương trình Trade Return – ưu đãi toàn diện cho dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng. Cụ thể, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được miễn hoàn toàn phí báo có, phí thông báo và xử lý chứng từ L/C, Nhờ thu… Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được miễn hoàn toàn phí chuyển tiền T/T và giảm đến 70% phí phát hành L/C, phí thanh toán cùng ưu đãi giá mua bán ngoại tệ. Cùng với xu hướng số hóa toàn cầu, Eximbank cũng đang chuẩn bị ra mắt E-Factoring – hệ thống tài trợ chuỗi cung ứng với nhiều tính năng hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh và tiện lợi.

Những nỗ lực không ngừng của Eximbank đã giúp ngân hàng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Eximbank hiện là ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam theo LSEG và được các tổ chức tài chính lớn như JPMorgan, Bank of New York Mellon, Wells Fargo và CitiBank vinh danh vì chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc. Bên cạnh đó, S&P Global giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Eximbank ở mức B+ với triển vọng ổn định, khẳng định uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh của ngân hàng. Đặc biệt, năm 2024, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng hạn mức tài trợ thương mại của Eximbank từ 75 triệu USD lên 115 triệu USD, và dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2025.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm sâu rộng và chiến lược đổi mới không ngừng, Eximbank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng tiên phong trong kinh doanh vốn, tiền tệ và thanh toán quốc tế, giúp khách hàng vững bước trước mọi thách thức của thị trường.

Ngoài các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Eximbank còn ra mắt dịch vụ Visa Direct. Với dịch vụ này, khách hàng cá nhân có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế một cách nhanh chóng và an toàn đến hơn 190 quốc gia. Eximbank miễn phí 100 giao dịch đầu tiên từ tháng 3/2025, đảm bảo người nhận có thể nhận đủ tiền với hạn mức tối đa 25.000 USD/giao dịch. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được miễn/giảm phí giao dịch chuyển tiền quốc tế ngay trên ứng dụng ngân hàng số Eximbank Edigi trong các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần đến hết 31/12/2025.