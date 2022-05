EVNNPC hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Chiều 13/5, tại thành phố Ninh Bình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức chương trình Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, EVNNPC có lực lượng lao động đông đảo 26.365 người, trong đó lao động làm nghề có công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 14.024 người. Hàng năm, tổng công ty có từ 1,3 - 1,5 triệu công việc trên lưới điện với sự tham gia của từ 4 - 4,5 triệu lượt người lao động làm việc trong môi trường rất dễ xảy ra mất an toàn lao động sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của người lao động. Bên cạnh đó, địa điểm làm việc hầu hết phải di chuyển đến hiện trường công tác, rất dễ có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông. Cùng với phương châm "người lao động là tài sản quý giá nhất", EVNNPC luôn dành sự quan tâm lớn nhất tới người lao động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Tổng công ty thực hiện mọi biện pháp để tạo ra môi trường làm việc an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Theo ông Thiện, trung bình hàng năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc dành nguồn lực hàng trăm tỷ đồng cho các nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh lao động. Nhiều năm qua, toàn Tổng công ty không có người bị mắc bệnh nghề nghiệp.

Tổng công ty cũng đã yêu cầu các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng trực vận hành, trực trạm 110 kV và điều khiển xa như cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và thuốc men y tế, bữa ăn sau ca làm việc đảm bảo; bố trí và phân công công việc theo ca kíp để thực hiện luân phiên công việc...

“Tổng công ty đã tích cực triển khai công tác số hóa và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý và hệ thống lưới điện, tăng cường tự động hóa như triển khai 100% trạm biến áp 110 kV điều khiển xa, không người trực, đóng cắt điều khiển các thiết bị điện trung áp từ xa, lắp đặt công tơ điện tử, ứng dụng các phần mềm và khai thác trên các thiết bị di động về kiểm tra hiện trường và lưới điện từ xa, điện tử hóa các hoạt động dịch vụ với khách hàng để giảm bớt khối lượng công việc trực tiếp để giảm thiểu tai nạn lao động trong Tổng công ty”, ông Nguyễn Đức Thiện cho biết thêm.

Theo lãnh đạo EVNNPC, hiện tổng công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại 27 tỉnh, thành phố, chiếm hơn 43% diện tích lãnh thổ Việt Nam, phục vụ cấp điện với dân số hơn 46 triệu người, với trên 11 triệu khách hàng sử dụng điện.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh của EVNNPC, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thiện đã phát động và yêu cầu toàn Tổng công ty nghiêm túc tham gia hưởng ứng và tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, các đơn vị những nội dung về công ác an toàn vệ sinh lao động và thượng tôn thực thi pháp luật về lao động trong toàn Tổng công ty.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo EVNNPC cho an toàn lao động của cán bộ công nhân viên. EVNNPC có vai trò quan trọng trong đáp ứng điện năng, đảm bảo chính trị, an ninh quốc phòng, các hoạt động kinh tế xã hội.

Để tiếp tục nâng cao an toàn vệ sinh lao động thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hồi cho rằng, EVNNPC cần tiếp tục nâng cao an toàn trong vận hành đường dây, hệ thống điện và sử dụng điện tại các hộ dân; Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt luật an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại Tổng công ty.

Theo ông Đinh Văn Bằng, Phó trưởng Ban an toàn lao động - EVNNPC, liên quan đến kiểm soát an tàn, EVNNPC đã thực hiện kiểm tra hiện trường, kiểm soát công việc trên lưới hàng tuần thông qua phần mềm quản lý an toàn và gọi điện trực tiếp tới các đơn vị. Qua kiểm tra, các lỗi vi phạm tại hiện trường đã được khắc phục ngay, không để tình trạng mất an toàn lao động xảy ra.

Ông Đinh Văn Bằng cho hay, trong năm 2022, tổng công ty sẽ tổ chức đào tại thi công sửa chữa hotline cho công nhân mới, đào tạo sửa chữa lưới điện 0,4 kV đang mang điện, sửa chữa hotline 22 kV, 35 kV. Trong tháng 5 này, tại 516 đơn vị cơ sở, đội, trạm trực tiếp sản xuất và trụ sở...đều sẽ treo bằng rôn, khẩu hiệu an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các đơn vị trong tổng công ty tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực có đường dây cao áp đi qua bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu tai nạn điện trong dân; phối hợp với cơ quan công an, địa phương để huấn luyện công tác cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, trạm biến áp.../

Cùng ngày, EVNNPC đã tổ chức toạ đàm Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) với sự tham gia tư vấn của ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); ông Mai Quang Hùng, Trưởng ban An toàn, Tổng công ty điện lực miền Bắc cùng các khách mời.