EVNHCMC liên tiếp đạt 2 giải thưởng quốc tế cho 'Lưới điện thông minh - Smart Grid'

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa cho biết, ngày 8/10, tại hội nghị Quốc tế Enlit Asia 2024 diễn ra tại Malaysia EVNHCMC tiếp tục lần thứ 2 được nhận giải thưởng “Lưới điện thông minh - Smart Grid” với dự án “Bản đồ quản lý mất điện”. Cùng ngày, EVNHCMC đạt Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine - Mỹ.

Với các thành tích nổi bật trong phát triển lưới điện thông minh và đổi mới sáng tạo, dự án "Bản đồ quản lý mất điện" của EVNHCMC xuất sắc xếp hạng Nhất chung cuộc và tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị tiên phong của ngành điện Việt Nam vượt qua các tập đoàn lớn trong khu vực, giành giải Nhất về lĩnh vực phát triển lưới điện thông minh.

Bản đồ trực tuyến thông tin mất điện TPHCMcòn được gọi là “Bản đồ quản lý mất điện” do EVNHCMC xây dựng phát triển. Đây là một sản phẩm sử dụng công nghệ IoT kết hợp với tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống thông tin khác nhau. Ứng dụng này cho phép quản lý tình trạng cung cấp điện (bật/tắt) của tất cả khách hàng (khoảng 2,7 triệu khách hàng) theo thời gian thực và cung cấp hiển thị hình ảnh chi tiết, chính xác về thông tin này trên bản đồ địa lý. Điều này giúp EVNHCMC quản lý chặt chẽ các sự cố mất điện, thực hiện các giải pháp vận hành hiệu quả và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Đồng thời, EVNHCMC cũng đã nhận được Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine - Mỹ. Dự án Lưới điện thông minh (DAS) hỗ trợ giảm tần suất, thời gian lao động cũng như mức độ phức tạp của công việc, qua đó giúp nâng cao mức độ an toàn tổng thể cho người lao động đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại TPHCM, sự cố lưới điện phân phối phần lớn tập trung vào các mùa nắng nóng, cao điểm hoặc mưa bão vì vậy thường gây thêm nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng cho người lao động trong quá trình xác định và xử lý sự cố.

Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa DAS (FLISR), cho phép EVNHCMC thu thập dữ liệu thiết bị từ xa ngoài hiện trường về trung tâm điều khiển, qua đó sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu thông minh và đưa ra quyết định hợp lý. Hệ thống cho phép xử lý nhanh trong việc cô lập sự cố và tái lập cung cấp điện cho khu vực không bị ảnh hưởng qua các thiết bị thông minh trên lưới. Cùng với rất nhiều giải pháp khác EVNHCMC đang triển khai như ứng dụng công nghệ thi công liveline trong lắp đặt mới, sửa chữa bảo trì thiết bị, livestream giám sát an toàn và hệ thống quản lý Workforce Management System đóng góp vai trò to lớn trong việc nâng cao an toàn tổng thể cho người lao động EVNHCMC ngoài hiện trường.

Có được những thành quả này là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 10 năm qua của EVNHCMC trong quá trình tiến hành chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ thông qua việc sử dụng các nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số. Xây dựng chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới, làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo.

Theo bảng đánh giá chỉ số Lưới điện thông minh (Smart Grid Index - SGI) năm 2022 do Singapore Power Group thực hiện, EVNHCMC đã đạt 71,4/100 điểm, xếp hạng 47/94 công ty điện lực trên thế giới. Trong đó, lĩnh vực giám sát và điều khiển lưới điện (Monitoring and Control) đạt điểm tối đa (4/4 điểm). Toàn bộ lưới điện đã được vận hành tự động hoá gồm 2 trung tâm điều khiển (chính và dự phòng độc lập về mặt địa lý), 57/57 trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, 100% lưới điện trung thế vận hành hoàn toàn tự động, có khả năng tự phát hiện, cô lập sự cố và tái lập điện với thời gian dưới 1 phút đối với vùng không bị ảnh hưởng, 100% các trạm biến áp phân phối được giám sát từ xa có chức năng thông báo mất điện tức thời tới khách hàng.

Trong thời gian tới, EVNHCMC vẫn sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi số, duy trì ở mức nâng cao theo đánh giá của các Tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập, đồng thời phát triển lưới điện thông minh theo chiều sâu, xứng đáng là đơn vị hàng đầu của ngành điện Việt Nam trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2024, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã vinh dự được nhận các giải thưởng: + Hạng Nhì - Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 30 do Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. + Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine, Mỹ. + Giải thưởng “Lưới điện thông minh - Smart Grid” với dự án “Bản đồ quản lý mất điện” tại Hội nghị Quốc tế ENLIT ASIA 2024.