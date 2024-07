EVNGENCO3 sẵn sàng cung ứng điện ở mức cao nhất

Cùng với việc đảm bảo cung ứng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Phát điện 3 ( EVNGENCO3 ) đã luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu huy động nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Sản lượng điện sản xuất lũy kế của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trong 6 tháng đầu năm 2024 là 14,133 tỷ kWh, đạt 49,2% kế hoạch năm và bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện.

Tối ưu hóa vận hành phát điện

Do hệ thống điện ưu tiên huy động nguồn năng lượng tái tạo, các nhà máy điện BOT và điều tiết, giữ nước hồ để sẵn sàng huy động thủy điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô (tháng 5, 6) năm 2024, nên các nhà máy nhiệt điện khí, nhiệt điện than của EVNGENCO3 được huy động thấp. Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp được huy động vận hành tối ưu theo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về, đồng thời đảm bảo dòng chảy môi trường điều tiết cấp nước hạ du phục vụ sinh hoạt và canh tác của người dân các địa phương.

EVNGENCO3 đã tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024 như đảm bảo nhiên liệu, lượng than tồn kho, tăng cường kỷ luật, tập trung rà soát toàn bộ các hệ thống, thiết bị phụ trợ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sự cố…. Đồng thời hoàn thành công tác tiếp nhận quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng (O&M) Nhà máy điện Phú Mỹ 3 theo hợp đồng dịch vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng, Công ty EPS đã hoàn thành 5 công trình sửa chữa lớn cụm Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng đảm bảo an toàn, chất lượng, rút ngắn tổng tiến độ 17 ngày so với kế hoạch. Với các công trình sửa chữa ngoài EVNGENCO3, có 32 đơn đặt hàng/hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 9 khách hàng như Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Sông Hậu 1, Cà Mau 1...

Tăng cường hợp tác, hướng đến nguồn điện sạch

EVNGENCO3 cũng đã triển khai phương án tái cấu trúc nợ vay nước ngoài với Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu nhằm tái cấu trúc khoản vay nước ngoài với giá trị quy đổi là 2.075 tỷ đồng để giảm thiểu ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá và tối ưu chi phí tài chính.

Trong công tác đầu tư, EVNGENCO3 tích cực tìm kiếm hợp tác triển khai các dự án nguồn điện sạch, xanh. EVNGENCO3 đã làm việc với Tập đoàn Wartsila (Phần Lan) về đề xuất triển khai dự án nhà máy điện linh hoạt thay thế Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình hiện hữu; gặp gỡ Phái đoàn đầu tư Australia gồm đại diện cấp cao đến từ 14 quỹ hưu trí và đầu tư để tìm hiểu, hợp tác trong công tác đầu tư xây dựng và chương trình tái cấu trúc của EVNGENCO3.

Bên cạnh hoạt động thường niên như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ III - năm 2024 và biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2024,... EVNGENCO3 đã tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi cho người lao động trực tiếp tại các nhà máy điện. Triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực và kịp thời như trao tặng bồn trữ nước, can đựng nước, nước uống bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lọc nước cho người dân địa phương hai tỉnh Tiền Giang và Cà Mau bị ảnh hưởng bởi hạn mặn; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại TP.Thủ Đức (TPHCM), TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); tiếp tục hỗ trợ 45/98 em học sinh mồ côi do Covid-19 trong chương trình Học đường niềm tin.

Sẵn sàng đáp ứng tốt huy động của hệ thống

Trong tháng 7/2024, dự kiến sản lượng điện do EVNGENCO3 sản xuất được huy động cho hệ thống điện là 1,242 tỷ kWh, bằng 53,17% kế hoạch được Đại hội Cổ đông thông qua. Kế hoạch sản lượng điện 6 tháng cuối năm EVNGENCO3 được giao là 9,201 tỷ kWh. Các nhà máy đảm bảo nhiên liệu than, khí, dầu... cho sản xuất điện, đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống.

Các nhà máy thủy điện chủ động kiểm tra an toàn hồ đập theo quy định, vận hành phát điện và điều tiết nước về hạ du theo nhu cầu của hệ thống điện và tình hình thủy văn, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống theo đúng quy trình.

Các nhà máy điện than duy trì đảm bảo môi trường sản xuất, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ qua cảng xuất tro xỉ chuyên dụng/cảng dầu; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng tro, xỉ của các nhà máy điện phục vụ san lấp, làm đường giao thông, hoàn thiện và đưa vào hoạt động dây chuyền phân tách tro xỉ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao độ khả dụng, giảm suất hao nhiệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao đồng thời tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.