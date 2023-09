EVNGENCO1: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Đó là chỉ đạo quyết liệt của ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023 của EVNGENCO1.

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023.

Ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn có Thành viên HĐTV Đinh Thế Phúc; đại diện các ban chuyên môn của EVN

Về phía Tổng công ty Phát điện 1 có Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tiến Khoa, Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Thịnh; các Thành viên HĐTV; các Phó Tổng giám đốc tổng công ty, đại diện các ban chuyên môn của EVNGENCO1.

Vượt khó, đảm bảo sản xuất điện

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết tháng 8/2023, trước tình hình nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng lên, EVNGENCO1 đã đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện với sản lượng điện sản xuất được là 2.198 triệu kWh; lũy kế 8 tháng đầu năm là 21,79 tỷ kWh, đạt 98,8% kế hoạch được giao và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (103,5%).

Các nhà máy cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đã đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và khối lượng dự trữ cao hơn định mức tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời phát huy vai trò cắt giảm lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du trong mùa mưa bão.

Tổng công ty cũng đã điều phối linh hoạt và hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa, tăng cường chỉ đạo và động viên lực lượng vận hành làm việc với cường độ cao để đảm bảo sản xuất. Tới tháng 8/2023, tổng công ty đã và đang thực hiện công tác sửa chữa lớn cho các nhà máy Nhiệt điện: Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Uông Bí, Quảng Ninh, Nghi Sơn và các nhà máy Thủy điện: Đại Ninh, Đồng Nai 3, Hàm thuận…

Về đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng đang được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 8, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 đạt 82,3% kế hoạch năm 2023. Song song với đó, công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được EVNGENCO1 đặc biệt chú trọng với việc triển khai thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, quản lý nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo quy định, không để xảy ra sự cố về môi trường.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Tiêu biểu là hệ thống E-payment đã đưa vào vận hành trong công tác trả lương cho toàn tổng công ty; cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống phần mềm PMIS (thông số vận hành, danh mục và số lượng vật tư…), triển khai ứng dụng SmartEVN, sử dụng e-Learning trong công tác đào tạo…

Vừa qua, EVNGENCO1 và Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) cũng đã ký kết thoả thuận quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của EVNGENCO1. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên triển khai có tính hệ thống các quy trình phối hợp cụ thể cho từng hệ thống công nghệ thông tin được EVNICT cung cấp hạ tầng và hỗ trợ EVNGENCO1 triển khai từ trước đến nay.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp trong 4 tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty Phát điện 1 đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Do đó, trong 4 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc yêu cầu lãnh đạo tổng công ty, lãnh đạo các nhà máy trực thuộc phải thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo sản xuất, cung ứng điện năm 2024.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cũng yêu cầu tổng công ty làm tốt công tác quản trị các nhà máy điện trực thuộc, đưa các nhà máy trở thành các nhà máy "xanh - sạch - đẹp" hơn, có hiệu suất cao hơn, bảo đảm độ khả dụng, hạn chế tối đa sự cố các nhà máy, đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than; tổ chức thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tình trạng suy giảm công suất các tổ máy do yếu tố nhiệt độ môi trường, nước làm mát...

Trong 4 tháng cuối năm 2023, EVNGENCO1 tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất 11.480 triệu kWh; cả năm 2023 ước đạt 33,27 tỷ kWh, tương ứng 104,1% sản lượng kế hoạch của Bộ Công Thương giao. Trong đó, EVNGENCO 1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đạt yêu cầu vào cuối năm 2023. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành và nâng mức dự trữ than tối ưu vào 31/12/2023. Bên cạnh đó là đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, bao gồm: các chỉ tiêu về điện tự dùng, tỷ lệ dừng máy sự cố, hệ số đáp ứng đạt kế hoạch giao; chỉ tiêu hệ số khả dụng theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy đã đăng ký; và phấn đấu giảm dần suất hao nhiệt.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, bên cạnh đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, EVNGENCO1 sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm dự án đầu tư nguồn điện mới, trong đó ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. Công tác chuyển đổi số và các công tác khác được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cung ứng điện cho năm 2024, EVNGENCO1 đã xây dựng, phê duyệt kế hoạch cung cấp than, đảm bảo an toàn cung cấp nhiên liệu trong mùa khô năm 2024. Bên cạnh đó, tổng công ty đã hoàn thành phê duyệt/ thông qua toàn bộ danh mục sửa chữa lớn năm 2024.

Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Tổng công ty cũng phát động các phong trào thi đua hướng hoạt động SXKD - ĐTXD của tổng công ty thực hiện phù hợp với chủ đề năm của tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.