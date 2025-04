EVNCPC đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khẳng định đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2025, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và tổ chức các sự kiện quan trọng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh cho biết, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung triển khai kế hoạch đảm bảo điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ lễ. Các Công ty Điện lực phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung xây dựng phương án vận hành tối ưu, ưu tiên cấp điện cho các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo cấp điện liên tục, các đơn vị sẽ bố trí phương thức vận hành linh hoạt, sẵn sàng chuyển đổi khi có sự cố, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch từ ngày 05/4 - 07/4/2025 và từ ngày 30/4 - 04/5/2025, trừ trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp. Đồng thời, các Công ty Điện lực cũng sẽ bố trí máy phát điện dự phòng, tăng cường trực vận hành tại các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các khu vực trọng điểm, kiểm tra và xử lý các khiếm khuyết của lưới điện, phát quang hành lang tuyến nhằm đảm bảo vận hành an toàn.

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra các phụ tải ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, để tối ưu hóa vận hành lưới điện, tránh tình trạng phát ngược công suất phản kháng. Công tác dự báo phụ tải, điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp để ổn định điện áp và giảm tổn thất điện năng cũng được chú trọng. Đồng thời, các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình điều độ vận hành hệ thống điện, kiểm soát chặt chẽ việc huy động các nguồn điện phân tán như điện mặt trời mái nhà, thủy điện nhỏ. Các bộ phận điều độ, sửa chữa điện sẽ tổ chức trực tăng cường để sẵn sàng ứng phó nhanh với sự cố.

EVNCPC cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị thành viên siết chặt kỷ luật vận hành, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian nghỉ lễ. Các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền, công an và các lực lượng chức năng tại địa phương triển khai các phương án bảo vệ an toàn lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung tăng cường lực lượng trực tổng đài 19001909 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng liên quan đến cung cấp điện.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh khẳng định: “Đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ lớn không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện trách nhiệm của EVNCPC đối với khách hàng. EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai đầy đủ phương án đảm bảo điện, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các giải pháp đồng bộ, EVNCPC khẳng định đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp nghỉ lễ sắp tới”.