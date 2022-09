EVN gấp rút chuẩn bị ứng phó trước bão số 4

Ngày 27/9, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác của EVN đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4 tại một số đơn vị ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với các đơn vị tại hiện trường, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN nhấn mạnh, bão số 4 được dự báo là mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây với phạm vi ảnh hưởng rộng. Trong đó, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều được nhận định là nằm trong tâm bão đổ bộ sáng 28/9.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, các địa phương dự kiến thực hiện cấm đường từ chiều tối 27/9, do đó lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị của EVN sẵn sàng chuẩn bị ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng), lãnh đạo EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 2 tăng cường kiểm tra để phát hiện sớm khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện 220 - 500kV và có phương án xử lý kịp thời; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Các đơn vị trong vùng bị ảnh hưởng tổ chức tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực.

Kiểm tra tại một số địa điểm của Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý, lãnh đạo EVN yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung cần tiếp tục chỉ đạo củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ bị sự cố; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, nếu thiên tai gây sự cố mất điện cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho các khách hàng đặc biệt là các phụ tải quan trọng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục chặt tỉa cây, phát quang hành lang tuyến, hoàn thành muộn nhất vào đầu giờ chiều ngày 27/9.

Trước đó, sáng 26/9, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị thành viên về ứng phó bão Noru.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho hay, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, dự kiến các địa phương trong vùng ảnh hưởng sẽ cấm đường trước thời điểm bão đổ bộ, vì vậy các đơn vị chuẩn bị ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các công ty Thủy điện tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh để tuyên truyền và vận hành hồ, đập đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp. Trong đó, Công ty Thủy điện Ialy (tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án điện 2, cung cấp thông tin kịp thời tình hình vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trường dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cần tăng cường kiểm tra, để phát hiện sớm khu vực có khả năng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện. Đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành trạm an toàn, liên tục.

Các tổng công ty Điện lực, đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Trung, cần tiếp tục chỉ đạo củng cố lưới điện trung hạ áp, gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ bị sự cố. Khi có ảnh hưởng của thiên tai gây sự cố mất điện, cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, sớm khôi phục điện, đảm bảo an toàn cho các khách hàng đặc biệt là các phụ tải quan trọng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn. Trước khi bão đổ bộ, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tổ chức cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các trung tâm điều độ miền theo dõi sát diễn biến của thiên tai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, nhanh chóng chỉ huy khắc phục khi sự cố xảy ra.

Theo báo cáo từ các đơn vị thuộc EVN, dự báo, sáng ngày 28/9, bão số 4 (Noru) sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh, thành phố miền Trung. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão, tại một số địa phương, những người cán bộ, nhân viên Điện lực còn tranh thủ tối đa hỗ trợ người dân khai thác cây trồng, gia cố nhà cửa,… để giảm thiểu thiệt hại do bão.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), những ngày qua, các công nhân Điện lực tại đảo Cồn Cỏ đã gấp rút hỗ trợ người dân chằng néo nhà cửa. Đồng thời, tranh thủ thời gian để bó gọn đường dây sau công tơ điện, kiểm tra đường dây hệ thống điện trong nhà của người dân để hạn chế tình trạng đứt dây và nguy cơ mất an toàn điện sau bão.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Điện lực Nam Đông cho hay, Điện lực nhận được rất nhiều cuộc gọi của người dân đề nghị hỗ trợ khai thác keo, tràm dưới khu vực đường dây trung thế. Việc này vừa góp phần hạn chế tối đa sự cố cây gẫy, đổ khi bão càn quét, cũng cho thấy ý thức của người dân trong việc chung tay cùng đơn vị đảm bảo an toàn lưới điện. Vì vậy, từ ngày 23/9 tới nay, nhân viên Điện lực Nam Đông gấp rút cùng người dân khai thác keo, tràm "chạy bão".