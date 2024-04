'Em gái BlackPink' nghèo nàn ý tưởng

TPO - YG tự tin đi theo công thức cũ đã làm nên thành công của 2NE1, BlackPink và áp dụng lên nhóm nhạc nữ mới Babymonster. Hơn 12 tiếng phát hành, MV nhận về hơn 14 triệu lượt xem.

Đúng 0h ngày 1/4, YG Entertainment phát hành video âm nhạc Sheeshcủa Babymonster. Ca khúc chủ đề nằm trong mini-album đầu tay, đánh dấu sự trở lại của thành viên Ahyeon.

Sự góp mặt của Ahyeon - người được ví như “tiểu Jennie” - khiến công chúng hào hứng đón đợi. Sau 12 tiếng, MV thu hút hơn 14 triệu lượt xem - con số khá ấn tượng đối với tân binh.

Vẫn là màu sắc đậm chất YG, Babymonster khiến người ta nhớ đến BlackPink phiên bản nhiều thành viên hơn.

BlackPink phiên bản 7 thành viên

Sheesh được nhận xét bắt tai nhưng có kết nối khá rời rạc. Vẫn là công thức hát mở đầu có cấu trúc giống nhau, rap và chuyển tới đoạn điệp khúc. Thay vì beat dồn dập ở đoạn cuối, lần này YG có thay đổi nhưng tạo cảm giác hụt hẫng, giống phân đoạn được chắp vá từ bài hát khác.

Điểm nhấn bài hát điệp khúc với đoạn “Sheesh” được lặp đi lặp lại gây khó chịu với nhiều người nghe. Như thường lệ, rap của YG được khen ngợi, đoạn rap từ Asa, Ahyeon và Ruka khiến ca khúc có sức nặng hơn.

Haram, Rora có màu sắc riêng khi hát, trong khi Pharita và Chiquita khá giống nhau về chất giọng. Nhiều khán giả đánh giá bảy thành viên thể hiện vũ đạo tốt hơn phần âm nhạc.

Công chúng khen ngợi bảy cô gái tài năng nhưng hình ảnh của họ vẫn khiến người ta liên tưởng đến BlackPink, thậm chí có ý kiến nói bài hát như bản cover của đàn chị.

MV không có quay ngoại cảnh và được đầu tư về trang phục, hình ảnh. Tuy nhiên không khó để thấy BlackPink, 2NE1… đều phát triển với nội dung tương tự. Thậm chí, cư dân mạng chỉ ra một số phân cảnh khá giống với How you like that, Kill this love (BlackPink) và Lalisa (Lisa).

“Xin hãy ngừng sản xuất, Yang Hyun Suk“, “Đó thực sự không phải là thể loại âm nhạc tôi thích. Nó cho cảm giác giống các bài hát của BlackPink”, “Thật tiếc vì tất cả thành viên đều xinh đẹp và tài năng. Có vẻ như không có gì thay đổi, chỉ là những bài hát giống nhau, phong cách hát giống nhau, trang phục giống nhau và MV cũng vậy. Có chăng là những gương mặt trẻ hơn được hoán đổi”, “Có cảm giác như có nhóm khác cover lại các bài hát của BlackPink nhưng với hơi hướm cổ điển hơn”, “Mặc dù bản thân bài hát có vẻ như bị hạ thấp so với phong cách của BlackPink nhưng tài năng vẫn đáng khen”… cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng khi Babymonster tung MV Sheet.

YG kiên định với bản sắc cá nhân

Nhiều người vẫn nghĩ Babymonster đi theo hình tượng high teen nhưng nhóm vẫn hướng đến concept girl crush giống với đàn chị. Đây là bước đi khá bất ngờ của YG bởi các nhóm thế hệ bốn như NewJeans, IVE, aespa… đều có định hướng âm nhạc và phong cách mới mẻ, tôn vẻ nữ tính vẻ đẹp nữ tính, Y2K… Trong khi “gà chiến mới” của YG vẫn chẳng thể thoát khỏi cái bóng của BlackPink.

Dù thế, không khó hiểu khi công ty duy trì chiến lược như vậy, bởi âm nhạc của YG nịnh tai, đậm chất Kpop, bảo chứng thành công đã có 2NE1 hay BlackPink kiểm định.

Hơn nữa với tình hình hiện tại, không có nhóm nhạc nữ nào trong các ông lớn như HYBE, SM, JYP theo đuổi hình tượng girl crush. Việc YG kiên định với lựa chọn của mình phần nào tạo nên sự khác biệt, cũng như khẳng định bản sắc cá nhân.

“Tôi đánh giá cao việc họ không cố gắng bắt kịp xu hướng âm thanh nhẹ nhàng và sao chép từ các công ty đối thủ. Có thể mọi người đã chán girl crush, tuy nhiên vẫn có nhiều nhóm nhạc tương tự đang được thành lập, nhưng ở các công ty lớn thì điều đó thực sự rất hiếm. Sẽ không có gì to tát nếu YG vẫn gắn bó với girl crush. Chúng ta đừng cố gắng bắt mọi nhóm đi theo khuôn khổ giống nhau, nếu không sẽ chẳng có sự đa dạng nào” - khán giả nêu ý kiến.