Đường phố vẫn đông dưới nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đã sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố không mấy vắng vẻ dù nhiệt độ ngoài trời được dự báo lên đến 40 độ C.

Trong ngày 28/4 thời tiết tại Hà Nội được dự báo không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/duong-pho-ha-noi-vang-ve-trong-ngay-thu-hai-ky-nghi-le-20240428121523186.htm