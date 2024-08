Đường dây 500 kV mạch 3: Những ngày 'nước rút' - Bài 2: Lạc quan, tin tưởng

TP - Những ngày cuối trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn Nghệ An, các công nhân miệt mài, hăng say làm việc với tinh thần khẩn trương, khi chỉ còn ít ngày nữa đại dự án sẽ chính thức hoàn thiện, đóng điện đi vào hoạt động.

Tiếng cười trên công trường

Gần 5h chiều, nắng nóng hạ nhiệt cũng là lúc các công nhân ở công trình cột điện 304 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) làm việc hăng say nhất. Tiếng máy tời gầm rú kéo những sợi dây dài cả nghìn mét cộng với tiếng cười nói của công nhân khiến không gian trở nên sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết. “Cả ngày nắng nóng anh em làm việc không có sức để nói chuyện. Chỉ buổi chiều tối mát trời là lúc anh em làm việc khỏe nhất nên vừa làm vừa trò chuyện để tạo không khí vui vẻ, tạo tinh thần tốt cho anh em. Có tinh thần tốt thì làm việc mới hiệu quả, làm việc mới quên đi mệt mỏi. Nhờ đó, việc mới nhanh và sớm hoàn thành”, anh Đường Văn Sung (40 tuổi, trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) nói.

Anh Đường Văn Sung cho hay, anh được tăng cường vào Nghệ An thi công khoảng néo cột 304-309 hơn 2 tháng nay. Vốn đã quen với thời tiết ở miền núi phía Bắc nên khi vào Nghệ An, thời gian đầu anh Sung khá “choáng” với nhiệt độ nắng nóng, oi bức. Có những ngày, gió Lào thổi bỏng rát mặt, người thợ phải dùng khăn bịt kín hết mặt mũi mới có thể trụ vững cả ngày trên công trường. Hàng ngày, anh Sung cùng nhóm thợ khuân vác cấu kiện, bát sứ để lắp lên cột. Khi việc lắp đặt đã xong, anh Sung cùng mọi người tiếp tục triển khai việc kéo dây. “Mỗi bát sứ nặng hơn 30kg, một chuỗi sứ nặng cả tấn nên để lắp được sứ lên cột là cả một vấn đề. Thường thì những người có kinh nghiệm lâu năm sẽ được chọn lên cột để làm việc, đảm bảo độ chính xác, an toàn và nhanh. Những người còn lại sẽ ở dưới hỗ trợ vận chuyển, kéo dây. Đợt vừa rồi thời tiết nắng nóng quá, anh em công nhân làm việc khá mất sức. Nhưng nhờ quyết tâm cao, tinh thần mọi người tốt nên chỉ mới nửa tháng công việc kéo dây cũng gần xong rồi. Với tiến độ làm việc này thì hôm nay, các cột sẽ được kéo dây hoàn thiện và đóng điện thử nghiệm để bàn giao lại cho đơn vị quản lý”, anh Sung nói.

Là một công nhân kỳ cựu trong nghề, anh Sơn Hải (SN 1983, trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho hay, đặc thù của làm nghề thợ điện là phải trèo cao, đứng dưới nắng nóng cả ngày, vất vả. Chính vì thế, tinh thần của người thợ điện là quan trọng và quyết định tất cả. “Nếu tinh thần không tốt, khi làm việc sẽ không hiệu quả. Làm không chính xác sẽ phải làm đi làm lại rất mất thời gian, nhất là những vị trí có độ cao lớn. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo không khí vui vẻ bất kể ở lán trại hay trên công trường. Ban ngày, anh em vừa làm vừa chỉ bảo cho nhau. Lúc nghỉ giải lao thì nói vài ba câu chuyện tếu. Tối về, mọi người cùng ăn cơm quây quần trò chuyện. Có khi mở nhạc lên nghêu ngao hát, nhảy nhót vừa gắn kết tình cảm, vừa đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Nhờ thế, anh em quên đi hết mệt mỏi. Mới đầu làm thì thấy lâu chứ quay đi quay lại giờ đã sắp hoàn thành rồi”, anh Sơn Hải cười chia sẻ.

Dồn tổng lực thi công

Tại khoảng néo từ cột 304-309 ở xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang có 2 tốp thợ với hơn 50 người của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đảm nhận thi công. Dù chỉ còn công đoạn kéo dây nhưng trên công trường, các nhóm thợ đều khẩn trương hết mình để kịp hoàn thành tiến độ. Để đảm bảo tiến độ đề ra và kịp thời động viên tinh thần công nhân làm việc, hơn 1 tuần qua ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 11 (thuộc Tổng Công ty Sông Đà) đã trực tiếp từ miền Bắc vào Nghệ An. Tại các công trường, ông Dũng vừa cẩn thận kiểm tra từng chi tiết nhỏ, vừa động viên anh em giữ tinh thần tốt để cùng nhau sớm đưa công trình về đích.

Ông Dũng cho hay, tại Nghệ An Công ty Sông Đà 11 đảm nhận 3 gói thầu bao gồm 23 khoảng néo với 65 cột điện lớn nhỏ khác nhau. Sau nhiều tháng cật lực làm việc, đến nay công trình đã dần đi về sát đích. Để sớm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra, gần 1 tháng qua Công ty Sông Đà 11 đã huy động toàn bộ nhân lực của công ty ở khu vực phía Bắc vào hỗ trợ, giúp sức tại Nghệ An. “Công ty đang dồn toàn bộ lực lượng, nhân lực, thiết bị từ ngoài Nam Định - Phố Nối vào Quảng Trạch - Quỳnh Lưu để tập trung thi công. Hiện có hơn 700 công nhân của công ty được rải đều tại các công trường ở Nghệ An. Tất cả đang quyết liệt làm thông trưa, nếu làm đêm được thì cũng phải tranh thủ làm, với tinh thần, quyết tâm cao nhất!”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Thông tin về quá trình thi công những hạng mục cuối cùng, ông Dũng cho hay hiện đang gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Trong đó có 3 khó khăn chính là địa hình đồi núi hiểm trở, gió lớn và việc phải kéo dây lơ lửng trên không trung nên không thể làm nhanh. “Cái khó nhất chính là gió mạnh. Khi kéo dây dẫn, gió thổi làm văng dây từ bên này sang bên kia rất khó để kéo. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó, anh em công nhân bám trụ công trình để làm. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công xong toàn bộ mạch cáp quang. Với mạch chống sét đã thi công xong 20 khoảng néo. Còn 3 khoảng néo đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện. Song song với mạch chống sét, công nhân đang tiến hành kéo dây cáp điện. Từ ban Tổng giám đốc, toàn thể chi nhánh đến các tổ đội ở dưới đều quyết liệt để làm theo đúng yêu cầu và bàn giao theo đúng tiến độ”, ông Nguyễn Văn Dũng nói và cho hay, với tiến độ, tinh thần này của anh em công nhân, công trình do công ty đảm nhận sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

(Còn nữa)

Dù công việc vất vả nhưng với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, những người thợ điện đã vượt qua khó khăn, làm việc với trách nhiệm cao và bằng tinh thần quyết tâm nhất để đưa công trình đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ.