Dược thảo Thiên Phúc đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại thị trường Singapore

Ngày 17/8 Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã tham gia Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Singapore. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu Đông trùng hạ thảo sang thị trường Singapore.

Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Singapore do Sở Công Thương Hà Nội và Thương vụ Việt Nam tại Singapore đồng chủ trì, phối hợp với Warees Hala Pte Ltd tổ chức nhằm giúp các DN Việt Nam hiểu rõ hơn toàn cảnh thị trường Halal Singapore và các điều kiện tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ Halal tại Singapore, mở động cơ hội xuất khẩu hàng hóa vào quốc gia tiềm năng này.

Bà Nguyễn Kiều Oanh phát biểu, hợp tác trong lĩnh vực công thương giữa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với Singapore phát triển tốt đẹp, toàn diện trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, công nghiệp, năng lượng,… Đầu năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội và Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã triển khai hội nghị kết nối giao thương, thu hút đầu tư với đoàn doanh nghiệp của Singapore.

Tham gia sự kiện, Dược thảo Thiên Phúc đã giới thiệu các sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi trồng chất lượng cao như: đông trùng hạ thảo dạng tươi, khô, TPBVSK Viên nang đông trùng hạ thảo Banikha, trà Banikha, TPBVSK An đường Thiên Phúc, TPBVSK Banikha viên bổ phế…

Theo đại diện Dược thảo Thiên Phúc, để cho ra đời một sản phẩm đông trùng hạ thảo gửi đến tay người tiêu dùng, quy trình sản xuất cũng như kiểm soát chất lượng tại Thiên Phúc luôn được tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ. Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc sau khi thu hoạch đều được đưa đến Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để phân tích, đánh giá. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm bệnh của sản phẩm thu được ít hơn hẳn so với nấm tự nhiên do được nuôi trồng trong điều kiện vô trùng.

“Trong suốt sự kiện, các DN Singapore đánh giá cao chất lượng của Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc khi có hàm lượng Adenosin và Codyseppin cao. Việc tham dự sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức đã giúp Dược thảo Thiên Phúc nói riêng, các DN Việt Nam nói chung có cơ hội vươn mình ra biển lớn, chứng minh được năng lực và tầm vóc của DN nước nhà trên trường quốc tế”, bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc chia sẻ.

