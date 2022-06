Được nhờ đứng tên mua hàng trả góp, hàng trăm sinh viên bị lừa khoảng 4 tỷ đồng

TPO - Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP. Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Sáng 5/6, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Đức.

Theo phản ánh, có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP. Cần Thơ bỗng dưng ôm nợ từ 10 đến 60 triệu đồng do Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản. Từ năm 2020 đến nay, Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP. Cần Thơ đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp rồi rời khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên vận động gia đình kêu gọi Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau khi ra đầu thú, đêm 4/6, Công an quận Ninh Kiều đã di lý Đức từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận, bằng thủ đoạn trên anh ta đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP. Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Công an quận Ninh Kiều thông báo, những ai là nạn nhân của Trương Quang Anh Đức, xin liên hệ Công an quận Ninh Kiều để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.