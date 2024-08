Đừng để công việc và cuộc sống biến bạn thành người con vô cảm!

Trong cuộc sống hiện đại, những người thành công thường phải đối mặt với một nỗi trăn trở lớn: Làm sao để chăm sóc cha mẹ già khi bản thân họ quá bận rộn với công việc và cuộc sống ?

Lo lắng của những người con yêu thương Cha Mẹ

Con cái luôn muốn cha mẹ mình có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn những người con thường phải làm việc từ sáng đến tối, thậm chí cả cuối tuần. Họ phải đối mặt với áp lực công việc và những chuyến công tác xa nhà. Khiến họ không thể thường xuyên ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ già yếu, họ không khỏi lo lắng và cảm thấy có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ.

Điều này dẫn đến việc tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng toàn diện và an toàn cho bố mẹ mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe là nỗi trăn trở lớn và cấp bách hơn bao giờ hết.

Nỗi trăn trở về sức khỏe cha mẹ tuổi xế chiều

Những năm tháng trôi qua, sức khỏe của bố mẹ cũng dần suy giảm. Để bày tỏ lòng biết ơn và chăm sóc sức khỏe cho đấng sinh thành, nhiều người con luôn lo lắng tìm kiếm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng an toàn và hiệu quả nhưng không gây ra tác dụng phụ. Một trong những giải pháp một cách toàn diện là sữa non chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe người cao tuổi.

Sữa non với hàm lượng protein cao gấp nhiều lần sữa thông thường, cùng hệ vi sinh vật có lợi phong phú, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Việc bổ sung sữa non vào chế độ ăn hàng ngày hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thanh xuân và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy dành tặng cho cha mẹ những món quà ý nghĩa này để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình.

Nhưng thực tế các loại sản phẩm trên sữa non trên thị trường hiện nay cung cấp hàm lượng dinh dưỡng rất thấp và chứa lượng đường Lactose khá cao gây các vấn đề về sức khỏe tiêu hóa, tiêu mạch, thận. Do đó cần tìm một loại thức uống dinh dưỡng vừa tốt không gây tác dụng phụ và giá cả phải chăng.

Giải pháp dinh dưỡng toàn diện từ New Zealand hỗ trợ tăng sức đề kháng cho người cao tuổi

Người cao tuổi có hệ thống miễn dịch ngày càng suy giảm theo thời gian, sức đề kháng yếu kém khó chống lại bệnh tật, các vấn đề về đau nhức xương khớp, tê bì chân tay khi thay đổi thời tiết, trái gió trở trời. Ngoài ra các còn mắc nhiều bệnh lý về tim, huyết áp, gan, đặc biệt là tiểu đường tuýp 2 nguyên nhân làm nghiêm trọng hơn các vấn đề bệnh nền khác. Giải pháp hiệu quả an toàn đến từ New Zealand - Sữa non tăng đề kháng LAZU giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch tăng cường sức khỏe, giảm các vấn đề về đau nhức xương khớp và lượng đường được cho phép là an toàn cho sức khỏe người cao tuổi đây quả thật là món quà đầy ý nghĩa mà người con muốn dành tặng cho bố mẹ.

Sữa non tăng đề kháng LAZU được lấy từ những giọt sữa từ bò Bovine trong vòng 1h đầu, chứa nhiều kháng thể tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ hoạt chất IGG chiếm đến 20%. Hơn nữa Sữa non tăng đề kháng LAZU còn giàu các dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin và khoáng chất, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường đề kháng chống các bệnh tật hiệu quả.

Sự kết hợp với mật ong Manuka trong Sữa non tăng đề kháng LAZU có tác dụng hỗ trợ các vấn đề về tiêu hoá do chứa hoạt chất Probiotics và Prebiotics giải quyết các vấn đề tiêu hóa giúp ăn ngon miệng hơn và cải thiện hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Hơn thế nữa trong Sữa non tăng đề kháng LAZU chứa hàm lượng đường rất thấp, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng và tăng cường đề kháng cho người lớn tuổi nhưng không làm tăng đột ngột đường huyết, không những giảm các tình trạng gây áp lực lên thành mạch máu mà ngược lại còn chứa các dưỡng chất giúp máu huyết lưu thông một cách dễ dàng.

Sữa non tăng đề kháng LAZU được người dùng công nhận là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho người cao tuổi hiệu quả, với việc giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến suy giảm hệ miễn dịch, đau nhức xương khớp tuổi xế chiều, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật nhờ các thành phần như Sữa non nguyên chất, mật ong Manuka, Canxi, Prebiotics, Probitocs,…

Nhiều người lớn tuổi đã chia sẻ rằng họ cảm thấy khỏe mạnh hơn, ít mắc bệnh vặt hơn, ngủ được sâu giấc, giảm các tình trạng tiểu đêm, ăn uống được thoải mái hơn và không còn tình trạng đau nhức xương khớp sau khi trải nghiệm thực phẩm bổ sung LAZU Golden Wellness.

Sữa non tăng đề kháng LAZU được sản xuất từ Công ty Healthy Start uy tín tại New Zealand theo tiêu chuẩn chất lượng cao của chính quốc gia này, đảm bảo không chứa các chất phụ gia hay hóa chất độc hại. Điều này giúp các bạn yên tâm về nguồn gốc uy tín khi New Zealand luôn được xem là một quốc gia cực kỳ nghiêm ngặt trong khâu kiểm duyệt thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng Sữa non tăng đề kháng LAZU còn đang được phân phối tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Mỹ, Pháp, New Zealand,… Ở Việt Nam, sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch bởi Công ty TNHH Bạch Dương và hiện đã có mặt ở nhiều cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc.