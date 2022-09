Dừng chờ đèn đỏ, người phụ nữ bị xe tải đâm tử vong

TPO - Người phụ nữ dừng xe máy chờ đèn tín hiệu để tiếp tục lưu thông thì bị xe ô tô tải từ phía sau vượt lên đâm trúng và cuốn cả người lẫn xe vào gầm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/9, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 62G1-158.88 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây.

Khi vừa xuống dốc cầu Bến Lức chừng 200 m, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Bình Nhựt thuộc xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) báo đỏ nên người phụ nữ cho xe dừng lại chờ đèn tín hiệu để tiếp tục di chuyển.

Lúc này xe ô tô mang BKS 62C - 043.04 do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, chạy từ phía sau vượt lên để rẽ sang trái về hướng huyện Tân Trụ. Do khuất tầm nhìn, xe tải đã đâm trực diện vào xe máy do người phụ nữ điều khiển. Vụ va chạm khiến người phụ nữ bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Bến Lức đã mặt điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Bến Lức ùn tắc kéo dài hơn 3 km.