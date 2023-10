Dữ liệu ‘biết nói’ về nửa thập kỷ đóng góp vào hành trình chuyển đổi số quốc gia của Viettel Solutions

Tốc độ tăng trưởng liên tục 2 chữ số, những dự án cơ sở dữ liệu và hệ thống chuyển đổi số lớn của quốc gia và những dự án chuyển đổi số hàng chục triệu đô ở nước ngoài… là điểm nhấn sau 5 năm hoạt động của Viettel Solutions.

Những tháng cuối năm 2022, khi các hãng hàng không Việt Nam nối lại ngày càng nhiều các chuyến bay quốc tế và mở ra làn sóng du lịch sau 2 năm đại dịch, người dân tại các tỉnh thành ngỡ ngàng khi tìm hiểu và nhận ra có thể làm hộ chiếu online.

Tạm biệt cảnh xếp hàng chen chúc và chờ đợi mệt mỏi khi đi làm hộ chiếu – Điều này được đánh giá là một bước nhảy vọt trong dịch vụ công trực tuyến. Nhưng đó cũng chỉ là một trong nhiều dịch vụ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử đã được triển khai tại các Bộ và địa phương với mục tiêu tạo sự thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) là đơn vị đóng góp lớn vào cuộc cải cách này khi đã xây dựng và triển khai các giải pháp Hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến đồng bộ cho 16 bộ ngành và 06 địa phương. Đây được ghi nhận là một trong những kết quả nổi bật nhất sau 5 năm thành lập của Viettel Solutions.

Tốc độ tăng trưởng liên tục 2 chữ số

Ngay sau khi thành lập vào ngày 15/10/2018, Viettel Solutions đã bắt tay vào triển khai các dự án cho Chính phủ và cộng đồng, xúc tiến để ký kết thỏa thuận hợp tác với 22/63 tỉnh về xây dựng Smart City. Trong đó Trung tâm Giám sát điều hành tại Huế đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào vận hành từ tháng 6/2018 là thành tựu ấn tượng đầu tiên. Đây cũng là nền móng để tạo nên sự thành công sau này của mô hình Smart City tại Huế.

Quan trọng hơn, Viettel Solutions liên tục đạt phong độ tăng trưởng 2 con số mỗi năm dù chuyển đổi số với những dự án lớn nhất của quốc gia là một thách thức vô cùng lớn về tốc độ triển khai.

Năm 2018, Viettel Solutions có gần 900 nhân sự thì đến nay quân số đã hơn 1.500 người. Tỷ lệ nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) tăng từ 56% lên 63%, đồng thời hệ thống chứng chỉ quốc tế cũng tăng 30% so với cùng kỳ theo từng năm. Hiện nay, 41% lực lượng CNTT của công ty này có chứng chỉ quốc tế.

Đội ngũ nhân sự này đã tạo nên vị thế số 1 của Viettel Solutions trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp doanh nghiệp cho Chính quyền và doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty này cũng giữ vị trí số 1 trong kinh doanh các lĩnh vực trọng điểm SmartCity, Y tế và Giáo dục. Đặc biệt, Telehealth trở thành giải pháp đột phá, dẫn dắt trong lĩnh vực Y tế của Viettel Solutions, giúp triển khai nhiều hoạt động Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế được Thủ tướng đánh giá cao.

Nửa thập kỷ đóng góp vào hành trình chuyển đổi số quốc gia

Ngay từ những ngày đầu, Viettel Solutions xác định tầm nhìn trong 5 năm với 2 mục tiêu. Thứ nhất, là trở thành đơn vị tư vấn và triển khai chuyển đổi số hàng đầu cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ hai, trở thành một công ty toàn cầu.

Điểm lại 5 năm đảm nhận sứ mệnh gắn bó với hành trình chuyển đổi số quốc gia, Viettel Solutions đã có những đóng góp giá trị trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các giải pháp xây dựng Chính phủ số, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân

Đối với chuyển đổi số lĩnh vực chính quyền, ngoài kết quả trong hoạt động đầu tư, xây dựng và triển khai các giải pháp phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính bằng số hóa, Viettel Solutions đã đồng hành cùng Chính phủ, Bộ ngành để tư vấn và trực tiếp triển khai một số giải pháp giúp hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

Đơn vị này đã tư vấn xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số cho Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Chứng khoán, ngành Tư pháp, ngành tòa án…

Viettel Solutions cũng là đơn vị hỗ trợ thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số cho hơn 20 Cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, công ty này đã triển khai trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho trên 40 tỉnh thành, trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) cho hơn 30 tỉnh thành.

Tổng công ty này đã xây dựng hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến đồng bộ cho 16 bộ ngành, 06 địa phương, Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai, Cơ chế một cửa Quốc gia phục vụ 13 bộ ngành.

Thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số

Không ngừng nỗ lực xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, Viettel cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho mọi hoạt động của doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực. Viettel Solutions đã và đang đồng hành cùng các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như Bán lẻ, Logistics, Tài chính ngân hàng, Năng lượng, Sản xuất... tạo nên những bước chuyển mình đột phá trong kinh doanh bằng công nghệ.

Các giải pháp Viettel Solutions được cá thể hóa theo nhu cầu và đặc thù của mỗi tổ chức, đáp ứng từ việc giám sát an ninh bảo mật với hệ thống SOC tới các công cụ phục vụ toàn trình hoạt động như hệ thống văn phòng điện tử thông minh Vietel office; các giải pháp cao trải nghiệm khách hàng eKYC, Voice AI, Contact Center (MyCC); ra quyết định dựa trên dữ liệu với Data Lake, Customer Data Platform, AI/Data Analytics; hóa đơn điện tử, Quản lý phân phối, Chứng từ điện tử, OmniChannel, Digital Sales Platform (DSP)…

Hình thành công dân số, kiến tạo xã hội số với công nghệ.

Các giải pháp cho xã hội số được ra đời thông qua sự thấu hiểu nỗi đau của ngành y tế và giáo dục nước nhà của Viettel Solutions. Trong đó, các ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục đã giúp xóa khoảng cách địa lý về giáo dục giữa các vùng miền.

Học sinh trên mọi vùng miền đều được tiếp cận với kho học liệu đa dạng, phong phú từ các thầy cô giáo uy tín trên cả nước. Các giải pháp SMAS, Viettel Study, K12Online, … do Viettel Solutions cung cấp đang phục vụ 42 Sở Giáo dục đào tạo, 35.000 trường học, đồng hành cùng 4 triệu học sinh và 600.000 giáo viên trên cả nước.

Đối với lĩnh vực y tế, Viettel Solutions đã giúp ngành Y tế có đầy đủ thông tin để tổng hợp, phân tích, có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn.

Trong giai đoạn toàn quốc đang gặp khó khăn, hàng chục phần mềm ra đời chỉ trong thời gian ngắn, tiêu biểu như các giải pháp Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin Covid19, ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử, Khai báo Y tế, Trang Sức khỏe Việt Nam, Quản lý Hộ chiếu vắc xin, hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth.

Hệ sinh thái y tế mà Viettel đang vận hành hiện nay đã kết nối gần 1.500 cơ sở y tế, 14.000 cơ sở tiêm chủng, 38.000 cơ sở cung ứng thuốc, 250 bệnh viện, 30 triệu hồ sơ sức khỏe, 3.500 xã…

Đối với việc chuyển mình thành một công ty toàn cầu, Viettel Solutions đã xúc tiến triển khai kinh doanh lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế tại 10 thị trường Viettel đầu tư và các quốc gia Châu Á khác như Bangladesh.

Bên cạnh đó Viettel Solutions đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với những tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google,… để tiếp cận những công nghệ mới, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phục vụ người Việt Nam và xúc tiến ra thị trường nước ngoài.

Các thành tựu của Viettel Solutions được ghi nhận khi họ đạt được 81 Giải thưởng trong nước, quốc tế. Nổi bật như Telecom Asia Awards 2019 dự án Smart City sáng tạo nhất Châu Á cho tỉnh Thừa Thiên Huế, giải IT World Awards 2020 Giải Vàng Dự án triển khai dành cho khách hàng tốt nhất năm khu vực châu Á Thái Bình Dương - Dự án Văn phòng chính phủ, World Communication Awards 2021 - The Smart City Award cho Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và giải thưởng Make in Vietnam 2022 với Giải Vàng hạng mục Sản phẩm xuất sắc cho Xã hội số cho Nền tảng Quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Viettel Solutions còn được trao tặng 12 Bằng khen của Chính phủ, Bộ ngành bao gồm 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Văn phòng Chính phủ, 6 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 1 Bằng khen của Bộ Y tế, 1 Bằng khen của Ban Tuyên Giáo, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và 1 Bằng khen của Bộ TT&TT.

Ngay trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, Viettel Solutions tiếp tục đón nhận thêm bằng khen của Thủ trướng Chính phủ cho những đóng góp giá trị lớn bao trùm 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số suốt nửa thập kỷ qua.

Với thông điệp “Technology with heart - Công nghệ từ trái tim”, Viettel Solutions được tin tưởng sẽ đem đến nhiều sự đột phá cho nền công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.