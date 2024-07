Du lịch thông minh cùng One S, bay Vietnam Airlines đồng giá 999.000 đồng

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Vietnam Airlines tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Ra mắt thử nghiệm vào tháng 2/2024, One S đã nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình từ cộng đồng, khách hàng với hơn 18.000 người tham gia thu thập được hơn 6.600 tem sân bay, 3.000 tem địa phương, gần 8.500 huy hiệu và gần 500 voucher được đổi thành công…

Đây là tiền đề để One S không chỉ dừng lại ở nền tảng online, mà còn phát triển xa hơn và “chạm” tới khách hàng, truyền cảm hứng du lịch khám phá Việt Nam. Và chìa khóa quan trọng để hành trình One S đến gần hơn nữa với khách hàng đó là Trạm văn hóa One S - Outpost.

Trạm văn hóa One S là một điểm dừng chân, là nơi tạo ra những trải nghiệm tương tác đặc biệt, khơi dậy đam mê du lịch và khám phá văn hóa của người chơi và khách hàng. Trạm văn hóa sẽ bao gồm các hoạt động chính, từ việc giới thiệu đến khách hàng về chương trình One S của Vietnam Airlines, đến các trải nghiệm tương tác văn hóa đặc sắc và ấn tượng.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “One S hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm du lịch mới mẻ và đầy cảm xúc. Đây là sự kết hợp giữa du lịch số và tương tác xã hội, từ đó lan tỏa sức hút du lịch của các địa phương, vùng miền trên cả nước. Thông qua chương trình One S, chúng tôi mong muốn phát huy vai trò tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia, chung tay thúc đẩy du lịch, quảng bá văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp dải đất hình chữ S.”

Tại sự kiện, Vietnam Airlines cũng đã công bố các đối tác chiến lược cùng tham gia đồng hành phát triển game tương tác One S là Viettel Telecom - TV360, VTVcab và Momo để mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viettel Telecom cho biết: “Với vai trò là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và gần đây thì có tham gia vào đầu tư giải trí trên không gian mạng, nền tảng kỹ thuật số, chúng tôi đánh giá rất cao ý tưởng xây dựng hành trình văn hóa Việt Nam trên ứng dụng. Hay nói cách khác, chúng ta sử dụng không gian số, sử dụng công nghệ để kết nối các nền văn hóa của 63 tỉnh thành để ta tạo ra hành trình mà bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm được. Vietnam Airlines và Viettel Telecom có cùng một lý tưởng, cùng một mục tiêu là đưa các điểm đến văn hóa lên trên nền tảng số. Thông qua đó thì chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi khách hàng hơn. Đồng thời, các khách hàng của Vietnam Airlines cũng như Viettel sẽ nhìn thấy chúng ta ở một hình ảnh khác, hiện đại và công nghệ hơn.”

Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Huy Năm, Tổng giám đốc VTVCab đánh giá: “One S sẽ là một sắc màu ấn tượng cho ứng dụng của Vietnam Airlines, mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Đặc biệt, One S còn mang ý nghĩa là hành trình kết nối các địa phương cũng như đồng hành cùng lĩnh vực du lịch, quảng bá cho Việt Nam, nhất là ở những nơi mà chưa có nhiều người biết đến, chưa hề đặt chân tới. Chính vì thế, tôi tin rằng One S sẽ là cầu nối giúp các địa phương thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa.”

Ông Nguyễn Hoành Tiến, Phó tổng Giám đốc cấp cao Momo chúc mừng Vietnam Airlines là đơn vị đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam đưa gamification (trò chơi tương tác) vào công tác quảng bá cho tất cả các địa danh du lịch tại Việt Nam trên hành trình số. “Việc hợp tác giữa Momo và Vietnam Airlines trong dự án One S mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng, không chỉ dừng lại ở những điểm đến như sân bay, địa phương… mà còn “giữ chân” người dùng trong hoạt động tương tác hàng ngày. Điều này sẽ giúp tăng tần suất khách hàng sử dụng One S và làm cho chương trình trở nên gần gũi hơn với giới trẻ. Từ góc độ của Momo thì chúng tôi cũng tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm triển khai trò chơi tương tác. Chúng tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt để hai bên có thể cùng học hỏi, phát triển và tạo ra được những trải nghiệm mới, mang lại giá trị cho khách hàng”, ông Tiến cho biết.

Nhân dịp chính thức ra mắt chương trình One S, Vietnam Airlines triển khai nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua vé chặng bay nội địa và các hội viên Bông Sen Vàng. Theo đó, hành khách có thể mua vé đồng giá 999.000VNĐ/chiều cho các chặng bay nội địa. Thời gian mua vé từ 27/03/2024 đến 02/04/2024, thời gian bay trong 2 tuần đầu các tháng 5, tháng 9, tháng 10 năm 2024.

Cũng trong thời gian này, người chơi đăng nhập thành công vào tài khoản hội viên Bông Sen Vàng và tham gia chương trình sẽ được nhận ngay 01 voucher trị giá 50.000 VND để mua vé máy bay trên website Vietnam Airlines.

Ngoài ra, hội viên đăng ký mới và tham gia game One S sẽ được tặng ngay 1000 dặm thưởng, tặng thêm 300 dặm thưởng khi giới thiệu thành công người chơi mới qua mã giới thiệu. Chương trình tặng dặm có hiệu lực từ 27/03 đến 31/12/2024.

Vietnam Airlines luôn nỗ lực quảng bá du lịch Việt và đồng hành cùng các địa phương với 45 đường bay nội địa tới 22 điểm và 56 đường bay quốc tế đến 28 điểm. Trong đó, One S - Một Việt Nam thật khác sẽ tạo thêm điểm nhấn tại các địa phương thông qua việc khuyến khích khách hàng tham gia khám phá 63 tỉnh thành và 22 sân bay kết nối trên dải đất chữ S, từ đó quảng bá nhiều hơn cho các điểm đến trong nước, góp phần phát huy thế mạnh và sức hấp dẫn của du lịch Việt.

Để tham gia One S, người chơi chỉ cần truy cập ứng dụng di động Vietnam Airlines (phiên bản mới nhất), vào mục One S và đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Bông Sen Vàng. Sau khi kích hoạt One S, hành khách hoàn thành 1 chuyến bay hợp lệ hoặc check-in tại 1 tỉnh, thành phố lần đầu tiên sẽ được nhận "Tem sân bay" và "Tem địa phương" tương ứng. Hệ thống sẽ liên tục lưu dữ liệu thông tin và cập nhật tiến độ trên hành trình của người chơi. Khi hoàn thành các thử thách theo tháng, quý, năm, người chơi sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn đến từ Vietnam Airlines và các đối tác, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 tỷ đồng.