Dự kiến điểm chuẩn gần 20 trường đại học, ngành nào cao nhất?

Tổ hợp C00 có điểm trung bình là 19,04 (so với 2022 là 19,53), D01 có điểm trung bình là 18,56 (so với 2023 là 18,13) nên khả năng điểm chuẩn của các ngành của 2 tổ hợp này giữ ổn định, nếu có thay đổi có thể ở mức tăng hoặc giảm 0,5 điểm đến 1 điểm.

Trường ĐH Công Thương TP.HCM

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh nhà trường nhận định: các ngành sẽ có xu hướng thấp hơn so với năm 2022, trong khoảng từ 0,5 - 2 điểm. Các ngành có điểm chuẩn cao nhất dự kiến là Marketing và Ngôn ngữ Trung Quốc với mức khoảng 22 điểm. Các ngành như Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn dự kiến là khoảng 21 điểm trở lên. Các ngành như Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn dự kiến là 20 - 21 điểm. Các ngành như Công nghệ thực phẩm, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn có mức điểm chuẩn dự kiến là 20 điểm. Ngành An toàn thông tin dự kiến có điểm chuẩn là 19 - 20 điểm, Ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm có mức điểm chuẩn dự kiến là 18,5 -19 điểm. Các ngành như Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có điểm chuẩn dự kiến là 18 - 19 điểm. Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm dự kiến có mức điểm chuẩn là 18,5 điểm. Các ngành có điểm chuẩn thấp dự kiến là Kinh doanh thời trang và dệt may, Công nghệ dệt may với mức khoảng 17 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn dự kiến khoảng 16 điểm. 3 ngành nhóm Thương mại điện tử có điểm khoảng từ 22 điểm trở lên. Các ngành Công nghệ tài chính và Khoa học dữ liệu ở mức 17 - 19 điểm có thể trúng tuyển vào trường.