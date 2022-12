Dự báo giá vàng tuần tới tiếp tục tăng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, thực hiện bắt giam bị can Trần Như Ý (33 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.