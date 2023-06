ĐT Syria bất ngờ khi tới sân Thiên Trường, ngỡ là chuẩn bị chơi trận vòng loại World Cup

TPO - Để sẵn sàng cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria, tỉnh Nam Định đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, hứa hẹn tạo nên một buổi tối rực rỡ trên sân Thiên Trường.

Trong buổi họp báo trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam tại sân Thiên Trường, Nam Định, HLV Hector Cuper của ĐT Syria đã chia sẻ “đây là lần đầu tiên đến Việt Nam”. Và ông khá bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu của LĐBĐ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam. “Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo cho trận sắp tới, từ cơ sở vật chất đến sân bãi", HLV từng 2 lần vào chung kết Champions League cho biết thêm.

Trao đổi với báo Tiền Phong trên đường pitch sân Thiên Trường, ông Đỗ Đình Điểm, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành tích cao Nam Định, đơn vị quản lý sân Thiên Trường, cho biết: “Ngay từ khi được chọn đăng cai trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria, BLĐ tỉnh Nam Định và Trung tâm Thể thao thành tích cao Nam Định đã lên kế hoạch, xúc tiến chuẩn bị, đảm bảo trận đấu diễn ra thành công và gây ấn tượng tốt với người hâm mộ cả nước cũng như bạn bè quốc tế”.

Theo ông Đỗ Đình Điểm, “về cơ bản, cơ sở vật chất của Thiên Trường ở tình trạng rất tốt bởi mới được nâng cấp sửa chữa phục vụ SEA Games 31 (là nơi diễn ra các trận bảng B môn bóng đá nam)”, tuy nhiên “một số hạng mục vẫn cần bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn trận đấu có tính chất quốc tế”.

“Ngày 18/6 các quan chức Giám sát trận đấu đã tới thị sát sân Thiên Trường, sau đó cũng đón chào ĐT Việt Nam và ĐT Syria tới tập luyện. Phía Syria đánh giá rất cao sự đón tiếp cũng như công tác tổ chức của Nam Định. Trưởng đoàn Syria còn nói vui rằng, tới Thiên Trường mà cứ ngỡ chuẩn bị tham gia một trận đấu thuộc vòng loại World Cup”, ông Đỗ Đình Điểm hào hứng chia sẻ.

Ngoài công tác đảm bảo chuyên môn, Ban tổ chức cũng có những sự chuẩn bị đặc biệt cho trận đấu. Giám đốc Trung tâm Thể thao thành tích cao Nam Định tiết lộ “vé đã được bán hết, ngoài khán giả Nam Định còn có một lượng lớn người hâm mộ từ các địa phương khác tới theo dõi trận đấu, chắc chắn lấp đầy 30.000 chỗ ngồi trên sân Thiên Trường”.

Ông cho biết: “Ban tổ chức đã có sự trao đổi với các Hội CĐV để thống nhất vị trí, cách thức cổ vũ, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động tại Thiên Trường. Điểm nhấn sẽ là hình ảnh đại kỳ được tạo ra bởi các CĐV trên khán đài B, hứa hẹn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác”.

Để trận đấu diễn ra thành công và an toàn, công tác y tế và an ninh cũng được chú trọng. Theo ông Đỗ Đình Điểm, bình thường một trận đấu V-League ở sân Thiên Trường sẽ có 500 đến 600 cán bộ chiến sỹ duy trì an ninh trật tự. “Tất nhiên, với tầm quan trọng và tính chất quốc tế của trận đấu cấp đội tuyển diễn ra dịp FIFA Days, quân số huy động dự kiến đông gấp đôi", ông nói.