Đột nhập trụ sở UBND phường ở Hà Nội, phá két sắt trộm tiền

TP - Đã 35 năm, thi thể 64 liệt sĩ Gạc Ma vẫn còn nằm lại nơi biển lạnh, thì cũng ngần ấy năm những ngôi mộ gió đã an ủi phần nào tâm can người sống, nhắc nhở thế hệ trẻ về một mảnh đất thiêng nhuộm máu cha ông chưa quy tụ về một mối với non sông, đất nước.