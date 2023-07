Đồng Tháp dành 3 mỏ cát trên sông Tiền phục vụ thi công cao tốc

TPO - Đồng Tháp sẽ dành 3 mỏ cát trên sông Tiền để phục vụ thi công 2 tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh là Mỹ An – Cao Lãnh và Cao Lãnh – An Hữu.

Ngày 5/7, Sở TT&TT phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp giao ban báo chí tháng 6/2023.

Tại họp báo, ông Nguyễn Công Minh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau lễ khởi công thành phần 1 dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đơn vị thi công đang định vị các cột mốc tuyến đường, tập kết thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công....

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt trên 98%, còn một số hộ chưa nhận tiền. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục để giải phóng mặt bằng đạt 100% để giao đơn vị thi công.

Về cát phục vụ thi công cao tốc, ông Minh cho biết, đây là vấn đề đang nóng và được quan tâm hiện nay. Không có cát công trình sẽ bị đình trệ, vì thế, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc họp bàn về vấn đề này.

Tổng nhu cầu cát san lấp 2 tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu và Mỹ An – Cao Lãnh khoảng 6,9 triệu m3, gồm 6,71 triệu m3 san lấp và 0,169 triệu m3 cát xây dựng.

Theo ông Minh, với khối lượng cát lớn như vậy, tỉnh dự kiến có 3 mỏ cung cấp, gồm: mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã An Hiệp và xã An Nhơn (Châu Thành); mỏ cát thuộc xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh), xã Mỹ An Hưng A, xã Mỹ An Hưng B (Lấp Vò); mỏ cát trên nhánh sông Tiền thuộc xã Long Khánh A, xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự), phường An Lạc (TP Hồng Ngự). Công suất khai thác tối đa của 3 mỏ cát này là 2,55 triệu m3/năm.

Giai đoạn 1 của dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được chia làm 2 dự án thành phần, tổng vốn đầu tư 5.886 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp phụ trách, tổng vốn đầu tư 3.640 tỉ đồng; dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách, tổng vốn đầu tư 2.246 tỉ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được đầu tư công từ nguồn vốn phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ không thu phí hoàn vốn để tạo thuận lợi cho việc lưu thông và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó, khi hoàn thành, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo trục dọc, gồm: TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ – Cà Mau. Ở phía Tây, sẽ nối vào cao tốc Bắc - Nam đang hình thành gồm: đường Hồ Chí Minh - Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.