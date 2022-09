Đồng Tháp bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh

TPO - Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khóa X khai mạc kỳ họp đột xuất lần thứ 2 với sự có mặt của 53/58 đại biểu.

Tham dự có ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết liên quan đến kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh và 5 Nghị quyết về công tác nhân sự.

Bên cạnh đó, kỳ họp còn thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Trí Quang, do nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Thương - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Văn Hợp - Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Hồng Chiều - nguyên Giám đốc Sở Tài chính do nghỉ hưu.

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với ông Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ và bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cả 2 người được bầu với 53/53 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đại biểu tham dự).

Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh nhà. Đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.