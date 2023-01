Dòng sông lạnh nhất thế giới nằm ở châu lục nào?

icon Châu Nam Cực

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo World Atlas, sông Neretva bắt nguồn từ vùng núi của dãy núi Dinaric Alps ở độ cao khoảng 1.227 m so với mực nước biển. Độ cao này khiến nhiệt độ sông cực thấp. Phần có nhiệt độ thấp nhất tập trung ở vùng Thượng Neretva. Ngay cả vào mùa hè, phần lạnh nhất của dòng sông có thể chỉ 7-8 độ C.