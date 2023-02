Dòng người về 'mở cổng trời' ở ngàn Nưa

TPO - Đông đảo du khách đã về dự và di chuyển quanh huyệt đạo trên đỉnh ngàn Nưa trong ngày “mở cổng trời” ở khu di tích lịch sử văn hóa đền Nưa – Am Tiên (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Ngày "mở cổng trời" trên đỉnh ngàn Nưa được diễn ra vào ngày 9/1 âm lịch hàng năm. Ngoài việc tham quan, thắp hương tại đền, du khách tham gia di chuyển quanh huyệt đạo thiêng để cầu mong sức khỏe, bình an, những điều tốt đẹp trong năm mới.

Theo tín ngưỡng của nhân dân, huyệt đạo trên đỉnh núi Nưa là một trong những huyệt khí linh thiêng. Nơi "mở cổng trời" là vị trí cao nhất của đỉnh núi Nưa - vị trí huyệt đạo.

Năm 2009, quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Nưa gồm Núi Nưa, đền Nưa - Am Tiên đã được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia.

Tương truyền, đây là nơi nữ tướng Triệu Thị Trinh làm căn cứ chiêu mộ nghĩa quân chống giặc Ngô. Sau khi nữ tướng Triệu Thị Trinh mất, đền Am Tiên vừa thờ Bà Chúa Thượng Ngàn vừa là nơi để nhân dân thờ cúng, tưởng nhớ công ơn Bà Triệu.

Theo quan niệm dân gian, người dân và du khách khi đến huyệt đạo vào ngày "mở cổng trời" ở đền Nưa - Am Tiên, nếu là nam đi 7 vòng, nếu là nữ đi 9 vòng xung quanh huyệt đạo sẽ được mạnh khỏe, may mắn, bình an.