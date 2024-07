Đồng Nai tính chi gần 200 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên

TPO - Tỉnh Đồng Nai dự tính hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng...

Ngày 13/7, thông tin từ HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào ngày 16 và 17/7 tới đây, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Cụ thể tỉnh sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập; hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở Tiểu học; Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở trung học cơ sở và Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ở cấp trung học phổ thông, giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 195 tỷ đồng.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, đến năm học 2023-2024, số lượng giáo viên ở các cấp học, bậc học công lập trên địa bàn tỉnh gồm: Mầm non có 4.718 người; tiểu học có 10.047 người; trung học cơ sở có 7.937 người; trung học phổ thông có 3.072 người. So với biên chế được giao, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập còn thiếu 1.773 giáo viên

Trong giai đoạn 2020-2023, tổng số giáo viên nghỉ việc ở các cấp học trên địa bàn tỉnh là 1.178 người, cao nhất là ở cấp mầm non với 494 người. Một trong những nguyên nhân giáo viên nghỉ việc là do thu nhập, tiền lương chưa đảm bảo trang trải cho cuộc sống, nhất là đội ngũ giáo viên vừa được tuyển dụng mới.