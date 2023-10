Dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M236dw, giải pháp cho thời đại công nghệ số

Trong thời đại công nghệ số, dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M236dw tích hợp các tính năng vượt trội mang đến giải pháp toàn diện cho người dùng dù là cá nhân hay chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn.

“Chiếc máy mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm”

Theo số liệu từ Gartner Group, chi tiêu cho việc in ấn văn phòng chiếm khoảng 1-3% doanh thu hàng năm của một công ty và dự kiến tiếp tục tăng trong tương lai. Con số này cho thấy tầm quan trọng của in ấn văn phòng. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây, giới trẻ – đa phần GenZ, lực lượng lao động chính ở các văn phòng hiện đại, lại đang gặp trở ngại khi hầu như “mù tịt” với công việc in ấn.

Tất cả đều biết, thế hệ GenZ rất sáng tạo, nhiều ý tưởng, cũng thành thạo các thiết bị di động và công nghệ. Với một nhịp sống rất nhanh, các bạn trẻ Gen Z hầu như dành rất ít thời gian để tìm hiểu cách vận hành của những chiếc máy công nghệ truyền thống chậm chạp. Họ không sẵn sàng cho việc dành quá nhiều thời gian cho việc làm quen với thiết bị hay quản lý các tác vụ công việc qua in ấn.

Anh Nam Giang, 25 tuổi, có một kỷ niệm khó quên ngày đầu làm việc ở một doanh nghiệp lớn trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). “Khi phỏng vấn, tôi rất tự tin với bộ kỹ năng mềm đã có và nghĩ đến khởi đầu tươi sáng”, anh kể, “Nhưng không ngờ tôi lại gặp rắc rối với chiếc máy in tại công ty. In hai mặt, in dọc hoặc in ngang, lỗi kết nối rồi kẹt giấy, tốn giấy vì in sai… quá nhiều thứ khiến tôi đánh mất sự tự tin trong ngày đầu nhận việc”.

Không chỉ riêng anh Giang, khảo sát từ Guardian nói rằng khoảng 1/5 số nhân viên trẻ gặp khó khăn và cảm thấy không tự tin khi gặp vấn đề với máy móc văn phòng. Trong thời đại công nghệ số, một bộ phận GenZ có xu hướng lảng tránh các tác vụ công việc liên quan đến in ấn.

Rất may, để hỗ trợ đội ngũ nhân viên trẻ này có thể quản lý công việc in ấn một cách hiệu quả, HP đã cho ra đời dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M236dw, không chỉ phù hợp với môi trường văn phòng hiện đại mà còn đặc biệt dễ dùng, giúp giới văn phòng, nhất là thế hệ GenZ, có thể vận hành dễ dàng ở bất cứ đâu. Những ai từng loay hoay với máy in, thay vì tự mày mò trên YouTube hay Tiktok tìm hướng dẫn sử dụng, nay dễ dàng làm quen và sử dụng thiết bị nhanh chóng.

Anh Đinh Tuấn, 26 tuổi, hào hứng chia sẻ: “Trong thời đại tất cả đều diễn ra nhanh chóng, gấp gáp khiến thế hệ trẻ mất dần thói quen kiên nhẫn, máy in HP LaserJet Pro MFP M236dw với tốc độ in lên đến 30 trang/phút, tốc độ trang in đầu tiên nhanh chưa từng có chỉ 7 giây, cung cấp hiệu suất cần thiết cho người dùng để tối ưu hóa công việc hàng ngày. Máy cũng có thể tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ công việc với chức năng scan và copy, công suất mạnh mẽ lên đến 20.000 trang/tháng”.

Cũng theo anh Tuấn, HP LaserJet Pro MFP M236dw tích hợp các tính năng hiệu suất thông minh và lối tắt đơn giản, đồng thời nhận chức năng quét chất lượng cao và chia sẻ lên Dropbox, Google Drive, Email hoặc đám mây từ hầu hết mọi nơi nhờ vào ứng dụng HP Smart. Bên cạnh đó, tính năng Wi-Fi® tự khôi phục được tích hợp nhằm tránh tình trạng gián đoạn in ấn.

“Tôi biết HP LaserJet Pro MFP M236dw được trang bị công nghệ JetIntelligence, với mực in HP chính hãng đem đến khả năng in ấn nhanh gọn hơn, thông minh hơn, giúp tôi không còn lo lắng về việc lãng phí giấy vì in sai quá nhiều, càng không còn đối mặt với cái cau mày của sếp khi nhận những bản in lỗi, kém chất lượng. Cũng qua rồi cái thời cả ngày bận rộn với chiếc máy in, giờ đây tôi quản lý thời gian tốt hơn, nâng cao hiệu suất làm việc. Tôi nghĩ chiếc máy này chính là thứ mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm”, anh Tuấn vui vẻ nói.

Thêm một chi tiết quan trọng khác, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn và các doanh nghiệp phải tối ưu hóa chi phí, máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M236dw mang tới giải pháp. Công nghệ HP Auto-On/ Auto-Off giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành. Trong kinh doanh có một khái niệm “lợi ích cận biên”. Những thay đổi tích cực dù nhỏ, khi đặt chúng lại với nhau có thể tạo nên một kết quả đáng ngạc nhiên. Và HP LaserJet Pro MFP M236dw có thể khiến người dùng, các doanh nghiệp bất ngờ về những gì dòng máy đa chức năng này mang lại.

“Cứu nguy” cho các gia đình khi cần những tài liệu in ấn gấp

Không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản lý công việc qua in ấn, máy in HP LaserJet Pro MFP M236dw cũng đặc biệt thích hợp cho các hộ gia đình bởi kiểu dáng hiện đại và thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng.

Anh Xuân Tùng, 40 tuổi, tại Lĩnh Nam nói: “Công việc đòi hỏi phải in thường xuyên nhưng nhà lại diện tích nhỏ nên tôi rất cân nhắc khi mua máy in. Nó phải không quá lớn, nhiều tính năng và quan trọng, giá cả cũng đừng quá cao”. Anh kể thêm, vợ thường nói anh “đòi hỏi quá nhiều” và “chẳng chiếc máy in nào có thể đáp ứng được”. Là một người kỹ tính, anh Xuân Tùng không ngại dành thời gian để tìm hiểu, so sánh, sau đó tham khảo bạn bè, cuối cùng chọn HP LaserJet Pro MFP M236dw.

“Sau một thời gian sử dụng, có thể đây là một lựa chọn vô cùng chính xác. Máy gọn gàng, thiết kế cũng khá sang, khiến góc làm việc tại nhà của tôi như được nâng cấp”, anh nói.

Anh Đình Vũ, 40 tuổi, ở phố Hoàng Cầu thì cho biết: “Gia đình tôi có hai bé đang học cấp 1 và cấp 2, số lượng bài tập, đề cương phải in rất nhiều. Vào những lúc các con nhận những tài liệu, đề cương ôn tập muộn trong khi các tiệm in đóng cửa cũng phần nào khiến cho việc học của các con bị gián đoạn”.

Từ lúc trang bị HP LaserJet Pro MFP M236dw, tất cả đã được giải quyết. Chức năng in 2 mặt tự động cũng giúp tiết kiệm thời gian cũng như số lượng giấy cần in. Giờ thì chỉ ‘phút mốt’, tài liệu học tập cần in đã có mặt trên bàn các con. Điều tuyệt vời nhất là thao tác dễ dàng. Tôi thậm chí không phải động tay, bởi các con có thể tự in từ máy tính hoặc điện thoại”, anh Vũ vui vẻ nói.

“Người ta thường có định kiến về sự cồng kềnh của những chiếc máy in, dẫn đến việc cho rằng máy in chỉ thích hợp cho văn phòng hoặc không gian rộng. Dòng máy in đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M236dw được thiết kế nhỏ gọn nhưng cũng không kém phần hiện đại đã thay đổi điều này. Với trọng lượng chỉ 7,6 kg, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt, di chuyển và đặt máy in ở bất cứ đâu trong văn phòng hay góc làm việc tại gia”, chị Thanh Nga, nhân viên sale của hệ thống siêu thị điện máy khá nổi chia sẻ.

“HP LaserJet MFP M236dw được nhà sản xuất trang bị thêm một màn hình LED nhỏ để hiển thị thông tin về mực in, các tình trạng và tính năng khác của máy để người dùng có thể theo dõi setup máy một cách tiện lợi”, chị Nga tiết lộ thêm, “Với nhiều tính năng và tiện ích được cả giới văn phòng và các gia đình ưa chuộng, dòng máy này luôn nhận được phản hồi tích cực, đồng thời là một trong những sản phẩm bán chạy nhất hệ thống siêu thị”.