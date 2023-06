Đồng hồ 280 triệu đồng bị mất ở sân bay Phú Quốc được tìm thấy ở đâu?

TPO - Theo Công an tỉnh Kiên Giang, qua xác minh, chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 278 triệu đồng của nữ Việt kiều Mỹ bị rơi xuống kẽ con lăn của máy soi chiếu an ninh (do túi xách không có dây khoá), sau đó hành khách phía sau đã nhặt được.

Liên quan vụ chiếc đồng hồ của chị Mạc Thanh Thảo (35 tuổi – Việt kiều Mỹ) bị mất ở sân bay Phú Quốc hồi tháng 12/2022, đến 6 tháng sau, cơ quan chức năng đã tìm thấy bàn giao chiếc đồng hồ này về cho chủ nhân. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc có ý kiến, đặt vấn đề là đồng hồ bị mất như thế nào và được tìm thấy ở đâu? Ngày 26/6, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này vừa có thông cáo báo chí về việc giải quyết tin báo mất đồng hồ ngày 25/12/2022. Theo đó, qua xác minh, làm rõ, ngày 25/12/2022, chị Mạc Thanh Thảo và anh Minh (chồng chị Thảo) đi qua khu vực soi chiếu an ninh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Lúc này, anh Minh làm rơi đồng hồ của vợ xuống kẽ con lăn (do túi xách của chị Thảo không có dây khoá), hành khách đi sau đã nhặt được nhưng không biết người nào làm rơi. Đến ngày 1/6, người nhặt chiếc đồng hồ này đã tự giác đem giao nộp cho công an. Ngày 17/6, Công an Phú Quốc đã bàn giao chiếc đồng hồ của chị Thảo cho gia đình. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/12/2022, chị Mạc Thanh Thảo (35 tuổi - Việt kiều Mỹ) cùng chồng rời Phú Quốc để về TPHCM. Sau khi làm thủ tục, chị Thảo mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Sau khi qua máy soi chiếu, chị kiểm tra thì chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe (mặt đồng hồ hình chữ nhật, nền trong màu nâu nhạt, dây đồng hồ bằng kim loại màu bạc) trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng) biến mất. Chị Thảo đã trình báo công an, chính quyền địa phương sau đó. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng trích xuất camera và gửi nhiều đoạn clip, hình ảnh liên quan cho lực lượng chức năng để phục vụ việc điều tra.