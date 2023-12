Đổi vũ khí lấy lương thực, nồi cơm điện ở Yên Bái

TPO - Một thùng mì tôm đổi lấy 1 khẩu súng kíp hay 5 kg gạo, một nồi cơm điện đổi lấy 1 khẩu súng hơi tự chế… là cách làm mà lực lượng công an các xã trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) đang thực hiện nhằm phát huy sức mạnh quần chúng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Những ngày cuối tháng 12, dù thời tiết buổi sáng lạnh buốt, các chiến sĩ Công an xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có mặt tại Nhà văn hóa thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng từ rất sớm. Tại đây, rất đông bà con mang theo các loại súng tự chế như súng kíp, súng hơi cồn... đến giao nộp cho lực lượng Công an xã để đổi lấy các phần lương thực như gạo, mì tôm, sữa và một số phần quà khác như mũ bảo hiểm, bình chữa cháy, nồi cơm điện...

Ông Hoàng Quý Hội (trú tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên) cho biết, khẩu súng kíp của gia đình đã được ông cất giữ hàng chục năm nay để săn bắn và bảo vệ mùa màng, phục vụ tập tục văn hóa của dân tộc. Nay, công an phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực và được tuyên truyền, gia đình ông đã quyết định mang ra giao nộp cho Công an xã để đổi lấy một phần lương thực.

Cũng như ông Quý, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên khi được tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng biết được phong trào “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực” đã chủ động đến giao nộp.

Tính đến ngày 28/12, sau 35 ngày phát động phong trào, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi 122 khẩu súng săn (44 khẩu súng hơi, 78 khẩu súng kíp). Đồng thời tặng cho người dân 70 thùng mì tôm, 120 kg gạo, 2 bình chữa cháy, 2 thùng sữa tươi, 7 mũ bảo hiểm, 2 chăn ấm, 1 nồi cơm điện, 122 móc khóa chứa nội dung tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (trị giá trên 20 triệu đồng).

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, cho biết, trước đây, một số người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu hoặc lo sợ bị xử phạt nên không dám giao nộp. Khi phát động chương trình này, bà con rất vui mừng ủng hộ nên chỉ trong 2 tuần đầu tiên, Công an xã đã tiếp nhận hơn 20 khẩu súng tự chế các loại do người dân tự giác mang đến giao nộp đổi lấy các phần lương thực.

Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Phạm Duy Thịnh – Trưởng Công an huyện Văn Yên khẳng định, đây là một cách làm sáng tạo, mang tính nhân văn sâu sắc, thu được hiệu quả cao trong công việc.

Trưởng Công an huyện Văn Yên lý giải, đối với các hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ khi thu hồi có thể xử phạt vi phạm hành chính từ 10 – 20 triệu đồng/ hành vi. Nếu tái phạm có thể truy tố.

Tuy nhiên, với đồng bào dân tộc, do tập tục cũ, một số hộ dân ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lưu giữ, sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. Nếu như dùng biện pháp cứng rắn thu hồi, xử phạt hiệu quả mang lại không cao.

Nắm rõ tình hình đặc thù địa phương, ngay khi UBND huyện Văn Yên phát động phong trào, Công an huyện đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương. Chỉ đạo lực lượng Công an các xã vận động người dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để lấy lương thực, đồ dùng thiết yếu…

Đến nay, phong trào đang lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân các xã vùng cao của huyện Văn Yên. Theo lãnh đạo Công an huyện Văn Yên, sau những thành công mang lại từ phong trào, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh triển khai áp dụng sâu rộng đến các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.