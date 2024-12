Đội tuyển Việt Nam cẩn thận, Singapore là đội chơi quyết liệt và... gặp may mắn nhất!

TPO - Tối mai, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được dự báo là khó khăn trên đất Singapore. Không chỉ là điều kiện sân bãi, khó khăn còn nằm ở việc Singapore sở hữu lối đá rất khó chịu và dường như cầu môn của họ cũng đang được “yểm bùa”.

Những con số thống kê đã chỉ ra thực tế đó. Có thể không đá thô bạo như Indonesia nhưng tuyển Singapore cũng sở hữu lối chơi quyết liệt bậc nhất ASEAN Cup 2024. Đội bóng này tấn công không quá biến hóa. Họ vận hành dựa trên sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự.

Trong các trận đấu, dàn hậu vệ Singapore luôn được phổ biến tư tưởng thi đấu rát, chắc chắn và sẵn sàng phạm lỗi trong nhiều tình huống nguy hiểm để ngăn chặn đối thủ.

Đó là lý do sau giai đoạn vòng bảng vừa qua, Singapore nằm trong nhóm sở hữu số pha phạm lỗi và số thẻ nhiều nhất giải. Họ đứng thứ 3, chỉ kém Philippines về số lỗi (51 so với 54). Trong khi đó đội tuyển đảo quốc sư tử bị phạt 9 thẻ vàng, thua Philippines vẻn vẹn 1 thẻ.

Thống kê này phản ánh tâm thế “chiếu dưới” của Singapore. Trong 4 trận đã đấu, thực tế có tới 3 trận họ bị dồn ép và chỉ có may mắn mới có thể sống sót. Đó là trước Thái Lan, Malaysia và ngay cả ở trận thắng Campuchia, đội tuyển này cũng trong thế co cụm phòng ngự. Họ bị sút tới 19 lần nhưng chỉ tung ra được 6 cú đá và ghi 2 bàn. Đặc biệt, 2 bàn ấy đều do thủ môn bên phía đối phương tặng với những pha bóng ngờ nghệch trong vòng cấm.

So với Malaysia hay Campuchia, sức mạnh của ĐT Việt Nam rõ ràng vượt trội. Singapore chắc chắn hiểu được điều đó và không bất ngờ nếu họ sẽ thi đấu nhẫn nhịn, thậm chí co cụm trước vòng cấm địa để bảo toàn mành lưới.

Có một điều giúp đội tuyển này tự tin và khiến các đối thủ của họ rụt rè là Singapore đang được may mắn bảo vệ. Họ là đội có số lần xà ngang cột dọc chặn số bàn thua nhiều nhất giải, với 3 tình huống gồm 2 ở trận gặp Malaysia, trận đấu mà chỉ có may mắn mới giúp Singapore giữ lại 1 điểm và đi tiếp. Pha bóng đập khung gỗ còn lại diễn ra tại trận đấu với Timor Leste, khi cột dọc từ chối siêu phẩm từ giữa sân của Joao Pedro.

Với những gì Singapore đang có, thực sự sẽ không hề đơn giản cho mục tiêu 3 điểm của ĐT Việt Nam, đội cũng đã có 3 lần bị cột dọc từ chối bàn thắng ở giải đấu năm nay.

ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 được trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn