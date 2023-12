Đối thủ của Hà Nội FC tại Cúp C1 châu Á đứng trước nguy cơ giải thể

TPO - Chinese Super League, giải vô địch quốc gia Trung Quốc, sẽ đóng cửa đăng ký tham dự mùa giải mới vào ngày 5/12. Nhưng lúc này, nhiều đội bóng thậm chí không còn tâm trạng chuẩn bị cho mùa giải sau. Trong số đó có Wuhan Three Towns.

Wuhan Three Towns - đối thủ cùng bảng với Hà Nội FC ở Cúp C1 châu Á - đang rơi vào khó khăn tài chính. Từ ngày 1/9 vừa qua, nhà tài trợ chính của họ đã rút lui, bỏ lại một tập thể bơ vơ. Đội bóng hiện đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới nhưng 3 tháng nay, không một đối tác nào chịu ngồi lại với họ.

Nguồn tài trợ để Wuhan Three Towns tham gia giải VĐQG Trung Quốc và AFC Champions League do cục Thể thao tỉnh Hồ Bắc và cục Thể thao Vũ Hán ứng trước. Wuhan Three Towns sẽ phải thanh toán lại trước khi năm 2023 kết thúc.

Nhìn chung, CLB này đang bị bủa vây bởi vô vàn khoản nợ, nợ bên ngoài lẫn nợ các cầu thủ, ban huấn luyện. Tình hình chưa tới mức nghiêm trọng bằng các CLB khác như Dalian hay Zhejiang, nhưng hoàn toàn có khả năng Wuhan Three Towns phải giải thể nếu một thời gian dài nữa không tìm được nhà tài trợ hoặc không cổ phần thành công.

Football News phân tích về trường hợp này: “Thực ra, đối với Wuhan Three Towns, họ không còn tâm trạng để quan tâm về các trận đấu. Họ phải đối mặt với sự sống còn trong tương lai.

Cho đến nay, việc cải cách cổ phần của CLB vẫn chưa có tiến triển gì. Nếu cải cách không thể hoàn tất, Wuhan Three Towns đứng trước hai khả năng. Thứ nhất là giảm chi phí hoạt động tối thiểu, dùng cầu thủ từ đội trẻ như CLB Guangzhou hiện tại. Thứ hai, họ phải giải thể”.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), giải VĐQG nước này mùa bóng 2024 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 3 năm tới. Thời hạn để các CLB nộp đơn đăng ký tham dự mùa giải mới, bên cạnh đó là các giấy tờ xác nhận đã thanh toán lương của mùa giải cũ, là ngày 5/12.

Nhưng Wuhan Three Towns chưa thể nộp đơn vì còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Do vậy, hoàn toàn có khả năng họ sẽ biến mất trên bản đồ bóng đá Trung Quốc.