Đòi hỏi tỉnh nào cũng đấu thầu được concert Anh trai là bất khả thi

TPO - Những đêm diễn sau chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Doanh thu hai chương trình đến nay vẫn là ẩn số, tuy nhiên theo dự kiến con số này có thể chạm mốc hàng trăm tỷ đồng.

Đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng?

Hai đêm diễn của BlackPink ở Hà Nội năm 2023 đem về doanh thu hơn 300 tỷ đồng khi đón khoảng 67.000 lượt khách tham dự (dữ liệu từ Touring Data - chuyên trang thống kê tour diễn của nghệ sĩ toàn cầu).

Thống kê từ Sở du lịch Hà Nội, trong hai ngày diễn ra concert BlackPink (ngày 29-30/7), tổng khách du lịch đến Hà Nội trong hai ngày là khoảng hơn 170.000 lượt khách. Tổng doanh thu dịp này đạt 630 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy doanh thu khổng lồ từ việc tổ chức concert, các sự kiện âm nhạc lớn. Trong hai tháng gần đây những đêm nhạc sau chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai nhận được sự quan tâm lớn khi thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Anh trai say hi đã tổ chức thành công 4 đêm nhạc, thu hút 168.000 người tham dự ở TP.HCM và TP. Hà Nội (số liệu BTC chương trình cung cấp). Lượng người tham dự concert này đã gấp 2 lần so với BlackPink.

Như vậy, nếu giá vé trung bình của concert Anh trai say hi tương đương concert BlackPink, dự kiến doanh thu bán vé có thể đạt hơn 600 tỷ đồng.

Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức thành công 2 đêm nhạc ở TP.HCM và Hưng Yên. Lượng người tham dự đêm nhạc ở Hưng Yên được BTC công bố là 130.000 lượt.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học Viện Tài chính - khẳng định tổ chức concert là mô hình phát triển kinh tế gắn với văn hóa mà bấy lâu Việt Nam tìm kiếm. Vị chuyên gia này nhấn mạnh lợi ích kinh tế do các concert này mang lại rất lớn bởi nó không chỉ đem lại doanh thu cho nhà sản xuất.

"Doanh thu của các đêm concert không chỉ tính trên tiền vé thu được mà các địa phương cần tính toán, tổng hợp tất cả doanh thu phái sinh từ chương trình như lưu trú, ăn uống… Doanh thu từ vé chỉ chiếm một phần nhỏ", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nêu.

Hình thức du lịch mới

Các đêm nhạc, chương trình này tạo ra xu hướng "đu" thần tượng quốc nội. Đây cũng là hiện tượng hiếm, bởi lâu nay phần lớn sự quan tâm của công chúng tập trung vào thần tượng Hàn Quốc, Trung Quốc.

Sức hút của dàn nghệ sĩ kéo hàng vạn người từ nhiều nơi trên toàn quốc về TP.HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên để thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Việc này góp phần lớn thúc đẩy doanh thu ngành du lịch.

"Concert có tiếng vang thu hút luồng dịch chuyển của hàng vạn người đổ về một địa điểm. Họ không chỉ chi tiêu cho nhà tổ chức sự kiện mà còn thực hiện tiêu dùng các dịch vụ bổ trợ tại đó, khiến doanh thu từ loại hình du lịch này tăng cao", TS. Đặng Thị Phương Anh (khoa Du lịch, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) nêu.

Ngoài ra, việc duy trì tổ chức các concert hoặc tổ chức concert theo mùa có thể giúp ngành du lịch giải quyết bài toán trong mùa thấp điểm. "Ví dụ, cứ đến mùa Noel sẽ có concert Anh trai. Điều này tạo tính mùa vụ lý thú cho hoạt động biểu diễn. Việc này góp phần giúp BTC vừa lên kế hoạch chuẩn bị bài bản, vừa giúp chuỗi cung ứng dịch vụ bổ trợ có thời gian chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp hơn", TS. Đặng Thị Phương Anh cho biết.

Tuy nhiên, để phát triển các hoạt động này một cách liên tục, lâu dài và ngày càng tăng trưởng, nhà sản xuất cần có cách đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó tinh chỉnh dịch vụ cung ứng, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

"Chúng ta ta mới tổ chức được một vài sự kiện tưởng là lớn, nhưng là lớn với tại Việt Nam và hướng đến thị trường mục tiêu nội địa. Chúng ta cần tiếp tục mở rộng sân chơi để Việt Nam sớm trở thành địa điểm tổ chức các concert lớn trong khu vực và thế giới", TS. Đặng Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Sự hấp dẫn của các concert sau show anh trai không thể chối cãi. Tuy nhiên, mong muốn tỉnh thành nào cũng có concert là vô lý. Việc chính quyền địa phương đấu giá để giành việc tổ chức concert như nước ngoài là bất khả thi. Bởi khả năng đáp ứng các điều kiện của nhà sản xuất của mỗi địa phương còn hạn chế.

"Mong muốn của chúng ta là có thể tổ chức được nhiều show nhất có thể. Tuy nhiên, việc này không đơn giản. Việc này phụ thuộc nhiều vào nhà tổ chức, nghệ sĩ tham dự, chính quyền địa phương… Để tổ chức được một chương trình lớn, thu hút rất nhiều người tham dự như vậy cần phải tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ càng từ nhu cầu cho đến khả năng đáp ứng khi mở bán vé… Nếu chúng ta tổ chức ồ ạt, không có sự thăm dò kỹ lưỡng có thể khiến chương trình mất đi sự cuốn hút", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nêu.

Bên cạnh đó, để có thể mở rộng, nhân rộng sự kiện này trên toàn quốc. Việt Nam cần hệ thống cơ chế, chính sách cởi mở hơn dành cho việc tổ chức đêm diễn và dịch vụ đi kèm.

Chương trình thực tế chỉ là bước khởi đầu Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh các chương trình truyền hình thực tế, hoặc cuộc thi tài năng, tạo nhóm nhạc đã trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp giải trí. "Các chương trình này có thể cung cấp một nền tảng vững chắc để giới thiệu các tài năng mới với công chúng, đồng thời giúp họ có được sự chú ý ban đầu và một lượng fan nhất định. Tuy nhiên, những chương trình này không thể tạo ra một sự đột phá lớn về mặt nghệ thuật ngay lập tức", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho biết. Các chương trình truyền hình chỉ là bước khởi đầu, mở ra cánh cửa, tạo cơ hội cho nghệ sĩ nhưng quá trình phát triển sau đó cần được quan tâm hơn cả. "Việc xác định và phát triển phong cách riêng, cũng như xây dựng một tương tác chân thực và có ý nghĩa với khán giả, là những yếu tố then chốt để đạt được sự nổi bật và thành công trong thị trường âm nhạc cạnh tranh", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nêu.