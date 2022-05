Doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam mở văn phòng tại New York

TPO - Sáng 15/5 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dự lễ khai trương văn phòng mới của Tập đoàn FPT tại thành phố New York. Đây cũng là văn phòng thứ 2 của doanh nghiệp Việt Nam tại New York, sau Vietcombank.

Văn phòng của Tập đoàn FPT được đặt tại tòa nhà 295 Madison Avenue ở khu vực Midtown Manhattan, thành phố New York, là một trong các tòa nhà văn phòng có tuổi thọ lên tới gần một thế kỷ. Đây cũng là trung tâm tài chính và kinh doanh của thành phố, nơi tọa lạc những tòa nhà nổi tiếng Hoa Kỳ như Empire State, Chrysler, Rockefeller Center… Nhiều tên tuổi lớn như Citigroup, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, Nielsen, American Express, Shutterstock … đều đặt trụ sở tại đây.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dự lễ khai trương văn phòng mới của Tập đoàn FPT tại thành phố New York. Đây cũng là văn phòng thứ 2 của doanh nghiệp Việt Nam tại New York, sau Vietcombank. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch, trong đó có trọng tâm đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Việc khai trương văn phòng mới tại New York của FPT góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đánh dấu bước phát triển mới của FPT và ngành công nghệ thông tin của Việt Nam; cho thấy trình độ, năng lực cạnh tranh, khả năng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao không những trong nước và cả ngoài nước.

Thủ tướng gửi lời chúc mừng và biểu dương Ban lãnh đạo của Tập đoàn FPT nói chung và tập thể cán bộ, nhân viên của FPT America nói riêng về những thành công trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Hoa Kỳ thời gian qua và buổi lễ khai trương văn phòng thứ 10 của FPT tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Hoa Kỳ cũng góp phần thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, là minh chứng và thể hiện sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn về kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho rằng, "Vạn sự khởi đầu nan", tuy FPT đã có kinh nghiệm triển khai 58 văn phòng nhưng việc mở văn phòng mới tại New York vẫn là một thách thức, do đó càng phải nỗ lực cao hơn để vượt qua các khó khăn, có bước đi chắc chắn để phát triển bền vững. Do đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng, các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, giúp doanh nghiệp trưởng thành, phát triển, góp phần vào sự phát triển của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, trí tuệ Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng tin tưởng FPT sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ.

Tổng Giám đốc FPT Software Phạm Minh Tuấn cho biết, FPT là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đầu tư vào Hoa Kỳ ngay từ năm 2000. Trải qua 22 năm kinh doanh và hoạt động tại Hoa Kỳ, FPT đã đạt được nhiều kết quả tích cực và cho đến nay FPT đã có khoảng 500 nhân sự, hoạt động tại trên 20 bang của Hoa Kỳ.

Hiện, Hoa Kỳ là một trong hai thị trường lớn nhất của FPT Software. Trong năm 2021, doanh thu tại thị trường này tăng trưởng 52% và doanh thu quý 1 năm 2022 tiếp tục tăng trưởng cao, 60% so với cùng kỳ. Doanh thu năm nay của Tập đoàn tại Hoa Kỳ khoảng 7.000 tỷ đồng. Dự kiến, trong 2 năm tới, Hoa Kỳ sẽ vượt thị trường Nhật để trở thành thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài, góp phần đưa doanh thu của FPT Software đạt mức tỷ USD vào năm 2023.

Năm 2018, FPT Software đạt bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa khi thực hiện thương vụ M&A mua lại 90% cổ phần của Intellinet - một trong những công ty tư vấn công nghệ phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục tập trung xây dựng năng lực tư vấn, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số trọn gói dựa trên những nền tảng, xu hướng công nghệ như AI, Big Data, BlockChain, Cloud…; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các văn phòng trên tất cả các châu lục.