Doanh nghiệp phân bón 'bốc hơi' nghìn tỷ lợi nhuận

TPO - Hàng loạt doanh nghiệp phân bón vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III với bức tranh khá ảm đạm. Trái ngược với con số lãi kỷ lục nghìn tỷ đồng những năm trước, nhiều doanh nghiệp "bốc hơi" phần lớn lợi nhuận, thậm chí có doanh nghiệp còn thay lãnh đạo cấp cao.

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Kết quả cho thấy, doanh thu và lợi nhuận trong quý đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong quý III doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt hơn 3.200 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ. Trái lại giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái, còn hơn 400 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu tài chính giảm mạnh do hụt thu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia. Trừ đi chi phí, Đạm Phú Mỹ lãi sau thuế trong quý chỉ vỏn vẹn 69 tỷ đồng, giảm khoảng 93% so với mức lãi nghìn tỷ cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Đạm Phú Mỹ trong vòng 4 năm qua, kể từ quý III/2019.

Tính đến hết quý III, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu đạt gần 10.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 430 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty mới hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trước tình hình kinh doanh sụt giảm mạnh, Đạm Phú Mỹ vừa “thay máu” dàn lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Hoàng Trọng Dũng không còn đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Cự Tân cũng thôi chức tổng giám đốc, đồng thời không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Hai vị này được điều động đến đơn vị khác để công tác.

Trong khi đó, Đạm Phú Mỹ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và ông Đào Văn Ngọc đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc.

Hết thời lãi nghìn tỷ

Một doanh nghiệp phân bón lớn khác là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với màu sắc kém khả quan. Trong quý vừa qua, sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Đạm Cà Mau tăng hơn 36% so với cùng kỳ, nhưng giá bán phân bón giảm mạnh dẫn tới doanh thu thuần giảm gần 9%, đạt 3.010 tỷ đồng.

Đặc biệt, giá vốn tăng mạnh khiến lãi gộp của công ty chỉ còn 177 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính đạt khoảng 200 tỷ đồng nên trong quý Đạm Cà Mau vẫn có lãi sau thuế hơn 74 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Đạm Cà Mau kể từ quý 3/2019.

Tính đến hết tháng 9, Đạm Cà Mau đạt doanh thu thuần hơn 9.000 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế gần 620 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (Vinachem, mã DDV) cũng chứng kiến kết quả kinh doanh quý 3 bết bát với doanh thu thuần giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 820 tỷ đồng. Do giá vốn bán hàng và loạt chi phí gia tăng mạnh đã bào mòn gần hết lợi nhuận của DAP - Vinachem. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế trong quý chỉ có 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 9, DAP - Vinachem ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.400 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Công ty lỗ ròng gần 800 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 1.700 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp, DAP - Vinachem lỗ nặng.

Trong khi kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp lớn giảm mạnh, tình hình của các doanh nghiệp nhỏ lại khả quan hơn. Theo đó, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC) cho biết, trong quý III, doanh thu đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp của công ty tăng hơn 85% so với cùng kỳ, lên gần 340 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý III gần 59 tỷ, gấp gần 20 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, trước xu hướng chung của ngành phân bón, tính đến hết 9 tháng doanh thu của công ty vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt gần 6.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ bằng một nửa 9 tháng đầu năm ngoái.

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS) cũng ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý III, lần lượt đạt hơn 810 tỷ đồng và 28,7 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty tăng lên gần 2.900 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 41% lên 94 tỷ đồng, đều hoàn thành trên 90% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 9 tháng, xuất khẩu phân bón đạt gần 1,2 triệu tấn với kim ngạch hơn 491 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 44,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán cũng giảm mạnh so với hồi lập đỉnh lịch sử 50 năm vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, giá phân bón có dấu hiệu tăng trở lại trong vài tháng trở lại đây.