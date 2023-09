Doanh nghiệp muốn vay nghìn tỷ làm dự án NƠXH tại Hải Phòng

TPO - Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (TP Hải Phòng) của công ty CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng có nhu cầu vay vốn 1.120 tỷ đồng. Trong khi đó, TP Hải Phòng yêu cầu nếu dự án không đảm bảo tiến độ sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai dự án.

Vay nghìn tỷ làm 2.500 căn NƠXH

UBND TP Hải Phòng vừa công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện theo quy định theo chương trình gói tín dụng 120.000 tỷ đồng trên địa bàn thành phố đợt 2.

Theo đó, trong đợt này có duy nhất dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng của công ty CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (Công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) có nhu cầu vay vốn 1.120 tỷ đồng.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên 2.500 căn, với 10 tòa chung cư cao 15 tầng, đảm bảo chỗ ở cho hơn 9.000 lao động, với mô hình xây dựng nhà ở xã hội trong lòng khu đô thị kết hợp cùng khu công nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.600 tỷ đồng; tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án là từ quý 2/2023 đến quý 4/2025.

Trước đó, tại danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đợt 1 có 3 dự án đủ điều kiện theo quy định có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, gồm:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội số 39 đường Lương Khánh Thiện của CTCP toa xe Hải Phòng, diện tích 0,2 ha, tổng mức đầu tư 434 tỷ đồng. Dự án cung cấp ra thị trường 242 căn nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025 với nhu cầu vay vốn 348 tỷ đồng.

Dự án thứ 2 là khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông của CTCP hóa chất vật liệu Điện Bình Phát với diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.648 tỷ đồng. Dự án cung cấp ra thị trường 1.332 căn nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Dự án này có nhu cầu vay 800 tỷ đồng.

Dự án thứ 3 là khu nhà ở xã hội tại tổng kho Lạc Viên do CTCP Thai Holding làm chủ đầu tư với diện tích 16,91 ha, tổng vốn đầu tư 4.865 tỷ đồng. Dự án cung cấp ra thị trường 4.456 căn hộ, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025 và có nhu cầu vay vốn 3.892 tỷ đồng.

Dự án của Kinh Bắc không đảm bảo tiến độ sẽ xem xét thu hồi

Liên quan đến Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Tổng công ty Kinh Bắc), Văn phòng UBND TP Hải Phòng trước đó đã có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Tùng đề nghị Tổng công ty Kinh Bắc sớm triển khai khởi công dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3…

Theo đó, đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (quận Hải An), UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND quận Hải An tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thực hiện dự án trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Hải An, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương hoàn thành hồ sơ cưỡng chế phục vụ GPMB Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Được biết, từ năm 2011, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng công ty Kinh Bắc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải) với tổng diện tích khoảng 585ha. Trong năm 2012, Tổng Công ty Kinh Bắc đã thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát tập trung triển khai dự án theo tiến độ. Trong đó, yêu cầu đến tháng 12/2023, hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), điều chỉnh quyết định giao đất và các thủ tục đất đai của dự án. Tháng 3/2024, hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở dự án, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án.

Đến tháng 6/2024, hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức khởi công dự án. Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND TP Hải Phòng sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (huyện An Lão), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (thuộc Tổng Công ty Kinh Bắc) tập trung triển khai dự án theo lộ trình cụ thể.

Theo đó, tháng 9/2023, hoàn thành việc phê duyệt chủ trương dự án. Tháng 12/2023, hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB (khoảng 10-20ha). Tháng 2/2024, hoàn thành GPMB một phần diện tích dự án và nghĩa vụ tài chính. Tháng 3/2024, hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở dự án, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tháng 4/2024, hoàn thành công tác thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng.

Đến tháng 5/2024, tổ chức khởi công dự án. Trường hợp không có lý do khách quan mà CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND TP Hải Phòng sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai dự án.