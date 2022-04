Doanh nghiệp mở xưởng may trong trường công, ‘quên’ quy định phòng cháy?

TPO - Với danh nghĩa hợp đồng liên kết đào tạo nghề, một doanh nghiệp may mặc đã mở nhà xưởng ngay bên trong một trường cao đẳng thuộc Bộ Công Thương đóng tại Huế; nhưng phớt lờ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, gây nguy cơ hỏa hoạn nguy hiểm cho cơ sở giáo dục, lẫn công nhân làm việc nơi đây.

Đầu năm 2022, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (thuộc Bộ Công Thương, trụ sở đóng tại TP Huế) và Công ty TNHH May xuất khẩu Thái Bình Dương (Cty Thái Bình Dương, địa chỉ 37 Tăng Bạt Hổ, phường Tây Lộc, Huế) tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo.

Nơi được sử dụng cơ sở vật chất để hợp tác đào tạo là cơ sở 3 thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (xã Phú Dương, TP Huế).

Sau khi hợp đồng được ký kết, Cty Thái Bình Dương đã tiến hành sử dụng cơ sở vật chất thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế quản lý (khu nhà A 3 tầng) để mở ngay xưởng may gia công quy mô lớn bên trong trường học công lập này.

Doanh nghiệp còn đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng của ngành may, đấu nối điện sinh hoạt vào nhà xưởng, tuyển nhiều công nhân để vận hành cơ sở sản xuất công nghiệp này.

Từ một cơ sở trường học, từ đó đến nay, gần một nửa cơ ngơi thuộc cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại xã Phú Dương đã biến thành nhà xưởng sản xuất áo quần, hàng hóa may mặc. Trong khi đó, hoạt động thực hành của sinh viên ngành may của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế vẫn chưa một lần được tổ chức tại cơ sở 3 này.

Điều đáng nói hơn, từ khi được giao khu nhà 3 tầng của cơ sở 3 đối diện Quốc lộ 49A qua xã Phú Dương để làm cơ sở may mặc thuộc Cty Thái Bình Dương, cả đơn vị chủ quản tòa nhà là Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, lẫn doanh nghiệp may xuất khẩu đều chưa tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), an toàn về phòng chống cháy nổ trong khuôn viên nhà trường, khu vực nhà xưởng.

Thời điểm PV có mặt tại cơ sở may mặc thuộc Cty Thái Bình Dương vào sáng 20/4, dù nhà xưởng đã đi vào hoạt động lâu nay, với rất nhiều công nhân làm việc bên trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (cơ sở 3), nhưng nơi này không hề bố trí hệ thống PCCC theo quy định đối với nhà xưởng sản xuất công nghiệp luôn có nhiều vật liệu, vật dụng, hàng hóa rất dễ cháy như vải, sợi, bao bì đóng gói....

Lối chính vào tòa nhà của trường nay đã trở thành nhà xưởng, thường xuyên bị bít bùng bằng hai cánh cửa tôn. Hệ thống dây điện, bóng chiếu sáng câu móc chạy rất gần với các đống vải nguyên liệu và áo quần thành phẩm. Các lối đi không có hệ thống hướng dẫn thoát hiểm, phục vụ cứu hộ cứu nạn, báo cháy. Bên trong khu sản xuất, tại nhiều khu vực không lắp bảng nội quy về PCCC, kèm các quy định bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, tại toàn bộ hai dãy nhà A và nhà B của cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, các hộp chữa cháy, bảng tiêu lệnh PCCC theo quy định đều trong tình trạng mục nát, gỉ sét, thậm chí không có bất kỳ bình khí phục vụ chữa cháy nào được bố trí bên trong.

Liên quan vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Phạm Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Vị này cho biết đang đi công tác tại Hà Nội. Còn ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản trị - Đầu tư Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, cho rằng, do xưởng may của doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định.

“Việc chưa có hệ thống PCCC là không sao cả. Tại 3 cơ sở của trường đều đã có phương án về PCCC”, ông Dũng cho biết.

Liên quan đến xưởng may công nghiệp trong trường học cần tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, trao đổi với PV chiều 20/4, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế, cho biết, qua ghi nhận thông tin, Sở sẽ cho kiểm tra vấn đề này.

Cháy lớn tại khoa Du lịch - Đại học Huế Trưa 20/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội, bao trùm tại khu nhà tập kết nhiều loại vật dụng bàn, ghế cũ dễ cháy thuộc khoa Du lịch Đại học Huế, tạo sự hiếu kỳ của nhiều người dân và học sinh, sinh viên vừa lúc tan trường ở gần khu vực xảy ra đám cháy. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h45 trưa 20/4. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh TT-Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khống chế, dập tắt hỏa hoạn.