Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra, chúc Tết tại tỉnh Đắk Lắk

TPO - Ngày 11/1, Đoàn công tác do Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi kiểm tra thực tế, Trung tướng Trương Thiên Tô ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, và quản lý kỷ luật của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quân đội tại Đắk Lắk đang triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, quản lý kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết; chuẩn bị chu đáo công tác huấn luyện, tuyển quân, tiếp nhận bộ đội xuất ngũ và nhập ngũ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các phương án, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an với biên phòng trong bám nắm địa bàn, chủ động xử lý mọi tình huống, nhất là trên tuyến biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, tăng cường kiểm tra, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, đặc biệt là dọc tuyến biên giới. Phối hợp với các lực lượng khác để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giúp bộ đội vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Dịp này, Trung tướng Trương Thiên Tô trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công tặng quà, chúc Tết các đơn vị.

Trước đó, ngày 10/1, đoàn đại biểu của Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Trung tướng Lau Sộ Kha - Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri, làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của dân tộc Việt Nam.