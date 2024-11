Đồ án công trình cao ốc độc đáo của nam sinh HUTECH giành giải Nhì giải thưởng Loa Thành 2024

Trong 66 đồ án tốt nghiệp xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Loa Thành 2024 - giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên trong các ngành đào tạo về kiến trúc và xây dựng trên cả nước, có một đồ án ấn tượng về công trình cao ốc kế bên Tuyến Metro số 1.

Đó là đồ án “Thiết kế Trung tâm Thương mại Văn phòng The Nexus” của Nguyễn Lê Công - sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), xuất sắc giành giải Nhì tại giải thưởng năm nay.

Quyết tâm thử thách bản thân với đồ án khó

Chia sẻ về quá trình phát triển ý tưởng đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Lê Công cho biết, khi bắt đầu học chuyên ngành phần ngầm công trình, bạn đã được nghe thầy cô giới thiệu và có mong muốn được tham gia. Sau khi kết thúc học phần, được ThS. Nguyễn Thành Trung - giảng viên hướng dẫn khuyến khích và tạo động lực nên càng quyết tâm thực hiện và đem đến tranh tài tại Giải thưởng Loa Thành.

Lựa chọn công trình cao ốc The Nexus vốn có quy mô khá lớn so với một đồ án tốt nghiệp sinh viên, Lê Công bộc bạch, bạn muốn tận dụng cơ hội này để thử thách bản thân và học hỏi những kiến thức mới phục vụ cho công việc sau này. Hơn nữa, dự án do nhà thầu Việt Nam xây dựng, cho thấy sự phát triển đáng tự hào của lĩnh vực xây dựng cũng như các nhà thầu nước ta trong việc đảm nhận các dự án lớn - cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để bạn thêm quyết tâm với đồ án.

Đồ án Công trình cao ốc The Nexus nằm ngay trung tâm thành phố, chiều sâu 5 tầng hầm, chiều sâu đào đất -21.2m và tường xây công trình cách tuyến Metro (chạy ngầm) chỉ 2m. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là một trong những công trình trọng điểm trong hệ thống giao thông đô thị hiện đại, có vốn đầu tư rất lớn, vì thế quá trình thi công đào đất tầng hầm của cao ốc phải kiểm soát được sự dịch chuyển theo mọi phương của tuyến Metro số 1 theo yêu cầu của NJPT (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM).

Có kiến trúc phức tạp, bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê với nhiều công năng khác nhau, hai khối tháp và tầng hầm không đối xứng nên cao ốc The Nexus đòi hỏi nhiều thời gian trong việc xác định tải trọng phù hợp theo công năng để tối ưu hóa về kinh tế xây dựng, đảm bảo khả năng chịu lực. Xung quanh công trình lại có nhiều cơ sở hạ tầng phức tạp, nằm gần sông Sài Gòn nên địa chất khá yếu. Suốt quá trình thực hiện, Lê Công phải chạy mô hình nhiều lần để đưa ra được kết cấu ổn định, có tính khả thi nhất và phù hợp với phong thủy sử dụng.

“Khi làm đồ án tốt nghiệp, em cố gắng lên kế hoạch cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Em cũng chủ động tương tác thường xuyên với giảng viên hướng dẫn và các thầy cô khác để bổ sung kiến thức”, Công tâm sự.

“Dân Xây dựng là phải dám chơi, dám nghĩ, dám làm”

Bày tỏ niềm vui và xúc động khi được công nhận tại một giải thưởng danh giá, Lê Công chia sẻ: "Em rất vui, không ngờ được giải cao như vậy. Với em, đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là động lực để tự tin hơn trên con đường sự nghiệp".

Nói về lý do theo đuổi ngành Kỹ thuật xây dựng, Nguyễn Lê Công cho biết, khi bắt đầu định hướng ngành nghề, bạn nhận thấy lĩnh vực xây dựng có tiềm năng phát triển rất lớn, đồng thời HUTECH khá nổi bật với truyền thống đào tạo lâu năm và chương trình đào tạo hiện đại nên đã quyết định “chốt chọn”.

Được biết, trong thời gian học tập tại giảng đường đại học, Nguyễn Lê Công là “gương mặt cạnh tranh” quen thuộc của sinh viên nhóm ngành Xây dựng. Cùng với đồ án tốt nghiệp được đánh giá cao là loạt thành tích học thuật nổi trội trước đó như Giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc năm 2022, Giải khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024, Giải Ba Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa, nhiều học kỳ liên tục đạt kết quả học tập xuất sắc. Đặc biệt, cậu bạn còn từng đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn Khoa Xây dựng, đóng góp tích cực trong phong trào sinh viên.

“Dân Xây dựng thì phải mạnh mẽ dám chơi, dám nghĩ, dám làm. Mong các bạn sẽ luôn tập trung, cố gắng hết mình để đạt được những kết quả hoành tráng nhất” - đó là lời nhắn Nguyễn Lê Công gửi gắm đến các bạn sinh viên đã và đang yêu thích, theo đuổi lĩnh vực Xây dựng đầy triển vọng của mình.