Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá trong ngày cuối năm

TPO - Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tăng cường, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C tạo thành lớp băng mỏng trên mặt đất, cây cỏ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, khoảng 5h ngày 31/12, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan ghi nhận là âm 1 độ C khiến hơi nước ngưng kết tạo thành lớp băng mỏng phủ trắng sàn gỗ và cây cỏ trên khu vực đỉnh Fansipan.

Dự báo trong những ngày đầu năm 2025, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp, hiện tượng băng giá có thể xuất hiện vào buổi sáng. Đây là dịp để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tăng cường mạnh nên sáng 31/12, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu, có nơi từ 7 - 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Đặc biệt, tại khu vực vùng núi cao của thị xã Sa Pa, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C; đỉnh Fansipan dưới 0 độ C nên trên mặt đất, cây cỏ xuất hiện lớp băng phủ trắng.

Dịp đầu năm mới, Sa Pa sẽ diễn ra nhiều sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân 2025 để chào đón du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật chào năm mới sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12/2024 với sự tham gia của các nghệ sỹ: Sèn Hoàng Mỹ Lam, Sơn Ðàm, Hải Yến, Minh Quân, Hoàng Sơn, Hoàng Kiều Linh, Việt Tú, Vũ đoàn Ocean, DJ Marina & Joli cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tại chương trình sẽ có bắn pháo hoa với 250 giàn pháo rực sáng ngày đầu năm mới 2025 tại Sân quần trung tâm thị xã.