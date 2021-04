Đình chỉ thêm 3 cán bộ công an vụ thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip

TPO - Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ công an thuộc huyện Tiên Lãng để xác minh, làm rõ trách nhiệm vụ thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ công an, gồm Đội trưởng, Đội phó Quản lý hành chính về TTXH – Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng công an xã Tiến Minh.

Ba cán bộ này bị tạm đình chỉ để xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan tới phản ánh của người dân xã Tiên Minh về việc thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip.

Trước đó anh N.V.C (43 tuổi, ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) phản ánh sau khi nhận thông báo, anh và người thân, hàng xóm đi làm căn cước gắn chip tại trụ sở xã Tiên Minh phải nộp 100.000 đồng, không có phiếu thu, hóa đơn.

Còn anh N.V.L (37 tuổi, cũng ở xã Tiên Minh) tỏ ra bức xúc vì mọi người đi làm căn cước gắn chip đều phải nộp số tiền cao hơn quy định.

Sau khi người dân phản ánh, Công an TP Hải Phòng xác minh bước đầu làm rõ ngày 4/4 tại trụ sở UBND xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng), ông B.K.H và bà V.T.T đến làm thủ tục căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ phận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động của Công an huyện Tiên Lãng thực hiện.

Sau khi cấp xong, bà V.T.T có đưa một đồng chí công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng làm căn cước của 2 vợ chồng. Trong đó, bao gồm cả lệ phí chuyển đổi CMTND 9 số sang thẻ căn cước gắn chip của bà V.T.T; lệ phí cấp lại căn cước của ông B.K.H và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của ông B.K.H và bà V.T.T và các trường hợp khác tương tự nếu có.

Đến ngày 9/4, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 2 công an xã bán chuyên gồm ông V.V.B và ông B.V.T.