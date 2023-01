Đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư với ông Trịnh Văn Quyết

TPO - Mới đây, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Ngày 17/1, được biết, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 30 về việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC).

Theo đó, quyết định số 30 do luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, ký nêu rõ việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với luật sư Trịnh Văn Quyết (SN 1975), thẻ luật sư số 993 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 1/8/2010. Lý do ông Quyết bị tạm đình chỉ là bởi ông này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian đình chỉ hoạt động nghề nghiệp luật sư của ông Quyết bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố bị can cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng.

Trước đó, ông Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo điều tra, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (nhân viên kế toán tập đoàn) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Quyết, bị can Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty. Các bị can còn mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán.

Theo cáo buộc, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá "trần" cao nhất. Sau đó, ông Quyết tiếp tục chỉ đạo nhiều người khác đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng .

Cơ quan chức năng xác định các bị can liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.