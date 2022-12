Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Đại biểu Quân đội phải xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội

TPO - Chiều 13/12, tại Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Quân đội đi dự Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Báo cáo với lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội đi dự ĐH có 59 cán bộ, ĐVTN. Trong đó có 10 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban Thường vụ, BCH Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2017-2022); 9 đại biểu do Trung ương Đoàn chỉ định; 20 đại biểu do ĐH Đoàn toàn quân thứ X bầu; 20 đại biểu do ĐH hội các tỉnh, thành đoàn bầu.

“100% các đại biểu đã được tham gia tập huấn trực tuyến về thời gian, nội dung, chương trình và các hoạt động liên quan đến ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu thanh niên Quân đội cử một tổ tham gia văn nghệ và các hoạt động của ĐH gồm 10 đồng chí; Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức triển lãm một gian hàng chào mừng ĐH theo hướng dẫn của Ban tổ chức ĐH”, Đại tá Trần Viết Năng nói.

Cũng theo Đại tá Trần Viết Năng, để chuẩn bị chào mừng thành công của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3, Tỉnh Đoàn Hòa Bình và các cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại tỉnh Hòa Bình, dự kiến vào ngày 17/12.

Thay mặt cho đoàn đại biểu, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ của ĐH, đem tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn quân đến với ĐH. Đồng thời lĩnh hội các giải pháp, chương trình hành động của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, để tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị triển khai trong toàn quân.

Phát biểu động viên đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn quân đi dự ĐH, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Những quyết định của ĐH thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức trẻ trong giai đoạn cách mạng mới.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý, là một trong 3 đoàn đại biểu có số lượng đông nhất cả nước tham dự ĐH (cùng với hai đoàn đại biểu Hà Nội và TPHCM), các đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ toàn quân cần xung kích, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ của ĐH, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và hình ảnh thanh niên Quân đội.

“Trong sinh hoạt tại các diễn đàn, các đại biểu cần tăng cường phát biểu giới thiệu về môi trường, những tấm gương điển hình, mô hình và nét riêng nổi bật của thanh niên Quân đội. Mỗi ý kiến là một sản phẩm trí tuệ đúc rút trong quá trình tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cũng là chính kiến của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu.

Đồng thời, sau khi dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII trở về các cơ quan, đơn vị, các đại biểu phải thực sự là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, tích cực tuyên truyền, lan tỏa tinh thần và kết quả của ĐH, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.