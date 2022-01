Đình chỉ 3 cán bộ phường ở Hải Phòng vụ làm giả hồ sơ đất đai

TPO - Chủ tịch, Phó chủ tịch và cán bộ địa chính phường Văn Đẩu (quận Kiến An, TP Hải Phòng) vừa bị đình chỉ công tác 3 tháng để phục vụ điều tra liên quan vụ có dấu hiệu làm giả giấy tờ đăng ký sử dụng đất.

Ngày 6/1, nguồn tin của Tiền Phong được biết, UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa tiếp tục quyết định đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ, công chức phường Văn Đẩu.

Cụ thể, ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch, ông Bùi Đức Ngoãn – Phó chủ tịch và ông Đặng Văn Hưng – Công chức địa chính, UBND phường Văn Đẩu bị đình chỉ 3 tháng để phục vụ điều tra.

Còn ông Dương Dương Việt Hùng – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) quận Kiến An, Hoàng Minh Chương – cán bộ thuộc chi nhánh này sau thời gian bị tạm đình chỉ vẫn chưa được phân công công tác trở lại.

Như Tiền Phong đã đưa tin, giữa tháng 12/2021, UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) tạm đình chỉ công tác ông Trần Tuấn Anh, ông Bùi Đức Ngoãn và ông Đặng Văn Hưng lần lượt là Chủ tịch, Phó chủ tịch và công chức địa chính UBND phường Văn Đẩu.

Cùng thời gian này, Sở TN&MT và Văn phòng ĐKĐĐ thuộc sở này cũng tạm đình chỉ công tác ông Dương Việt Hùng, Hoàng Minh Chương, lần lượt là Giám đốc và cán bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận Kiến An.

Cả 5 cán bộ bị tạm đình chỉ theo đề nghị của cơ quan công an do liên quan việc xác nhận nguồn gốc đất, nghĩa vụ tài chính trong hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất của hộ gia đình bà B.T.L (phường Văn Đẩu). Trong đó, có phiếu thu tiền sử dụng đất bị làm giả, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trước đó, khoảng tháng 8/2021, bà B.T.L (trú quận Kiến An) kết nối với nhóm Đặng Văn Anh (SN 1981, chuyên môi giới làm giấy tờ đất đai) để nhờ làm thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất của gia đình tại phường Văn Đẩu.

Qua trao đổi, bà B.T.L đưa cho Đặng Văn Anh hơn 600 triệu đồng để làm hồ sơ thủ tục, bao gồm một phần phí dịch vụ và tiền phải nộp ngân sách khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình làm hồ sơ, nhóm của Đặng Văn Anh làm phiếu thu tiền sử dụng đất có ghi thời hạn nộp từ nhiều năm trước với số tiền đủ để không phải nộp nghĩa vụ tài chính. Sau đó, sử dụng phiếu thu được làm giả này để xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chiếm đoạt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước mà bà B.T.L đưa.

Sau khi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà B.T.L đã được phường và cơ quan chuyên môn thực hiện xác nhận nguồn gốc, điều kiện, nghĩa vụ tài chính thửa đất đã hoàn tất và chỉ chờ cơ quan chức năng thẩm định, lập tờ trình lãnh đạo quận Kiến An ký cấp sổ đỏ. Bất ngờ, có đơn tố giác gửi cơ quan chức năng quận này về việc hồ sơ thửa đất của bà B.T.L sử dụng tài liệu giả.

Tiếp nhận thông tin tố giác, Công an quận Kiến An đã thụ lý, vào cuộc điều tra. Tháng 10/2021, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An khởi tố vụ án “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đầu tháng 11, Công an điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Anh (SN 1981), Đặng Văn Công (SN 1965) và Nguyễn Thị Hương (SN 1987) cùng về tội danh trên.

Cũng theo nguồn tin, cơ quan chức năng quận Kiến An đang làm rõ vai trò, hành vi của 5 cán bộ phường Văn Đẩu và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận Kiến An liên quan vụ việc trên. Đồng thời, xem xét điều tra với những người liên quan về dấu hiệu “chiếm đoạt tài sản” và mở rộng làm rõ các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại quận này.