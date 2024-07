Đỉnh cao kiến trúc Sun Symphony Residence

Để tạo nên biểu tượng phồn hoa bên sông Hàn - Đà Nẵng, đội ngũ kiến trúc sư tài ba thế giới đã “thổi hồn” cho từng không gian sống tại Sun Symphony Residence bằng cách tôn vinh văn hóa dân tộc, tôn trọng tự nhiên, biến nơi đây thành “thiên đường sống” thi vị và hòa quyện thiên nhiên một cách đáng kinh ngạc.

“Tôn vinh những chất liệu dân tộc nhất, Việt Nam nhất”

Sun Symphony Residence không chỉ được kiến tạo từ khối óc của hơn 50 kiến trúc sư đến từ các quốc gia, mà còn được “vẽ” nên bằng tình yêu của của họ dành cho văn hóa Việt.

Tại đây, sau hơn 1000 ngày kỳ công phác họa, tinh chọn giá trị xứng tầm nhất với vị thế dự án, hòa hợp về ngũ hành, Sun Group cùng đối tác thiết kế - “gã khổng lồ” Aedas đồng lòng lựa chọn hình tượng Rồng cuộn mình vươn cao cùng núi Ngũ Hành Sơn làm cảm hứng thiết kế chủ đạo để biến Sun Symphony Residence trở thành biểu tượng tôn vinh, nâng tầm văn hóa bản địa.

Nếu như Nam Thiên Danh Thắng Ngũ Hành Sơn - tuyệt tác “sơn thủy kỳ tú”, nơi lưu giữ những dấu ấn của nền văn minh Champa, có giá trị lịch sử cùng ý nghĩa quan trọng về ngũ hành cân bằng thì linh vật Rồng từ xa xưa đã tồn tại trong tâm thức người Việt Nam về khí chất linh thiêng, cùng nguồn cội Con Rồng cháu Tiên cao quý.

Với 3 tòa tháp và 5 đơn nguyên chiều cao khác nhau, phân khu The Symphony thuộc quần thể nhìn từ trên cao xuống sẽ tựa như rồng cuộn đang vươn mình, nhìn thẳng thì lại như dãy Ngũ Hành Sơn sừng sững gửi gắm ý nghĩa phong thủy thịnh vượng, đem tài lộc may mắn cho gia chủ.

Diện mạo “kiêu hãnh” đó cũng đã được hiện thực hóa trong từng chi tiết “làm đẹp” cho các tòa tháp. Ví như, ở điểm cao nhất của mỗi tòa tháp, những “phù thủy” đến từ Aedas đã kết hợp một cách tinh tế kiến trúc và nghệ thuật chiếu sáng tạo ra hình ảnh “viên ngọc quý” hòa chung hình tượng “Long Châu Nhả Ngọc” – hội tụ tinh hoa đất trời, gửi gắm khát vọng về thịnh vượng, thành công.

“Chúng tôi muốn “họa” nên một biểu tượng phồn hoa của tương lai bên Hàn giang bằng cách kế thừa và tôn vinh những chất liệu dân tộc nhất, Việt Nam nhất”, đại diện Aedas chia sẻ.

Song song với phân khu cao tầng The Symphony, “chất liệu” văn hóa đồng thời hiện diện tại phân khu thấp tầng The Sonata, “tái hiện” thương cảng Hội An sầm uất của quá khứ bằng kiến trúc Hội An đương đại từng căn townhouse hay villa.

Kiến trúc Hội An là sự kết hợp hài hòa giữa các nền văn hóa khác nhau, tạo nên một tổng thể độc đáo và ấn tượng. Lối kiến trúc này thường sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, gạch, ngói… Các ngôi nhà thường có mái hiên rộng, cửa sổ lớn để đón gió, ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác mát mẻ và thông thoáng. Kiến trúc Hội An tinh tế và tỉ mỉ trong từng chi tiết trang trí, từ hoa văn trên mái ngói đến những bức tranh tường, tạo vẻ sang trọng, duy mỹ mà vẫn gần gũi cho ngôi nhà.

Tất cả “hòa âm” nhịp nhàng làm nên bản hòa ca Sun Symphony Residence giàu sáng tạo và truyền tải hình ảnh đặc sắc của văn hóa Việt bên dòng sông Hàn – trái tim của Đà thành.

“Tô vẽ” chuẩn sống tinh hoa

Nắm giữ địa thế minh đường tụ thủy, sinh khí tụ lộc, được ấp ôm bởi trọn bộ bốn "báu vật" sông – núi – biển – rừng tạo hóa ưu ái tặng cho Đà Nẵng, không quá khi nói rằng Sun Symphony Residence sở hữu mọi giá trị mơ ước để kiến tạo trải nghiệm sống thăng hoa giữa thiên nhiên.

Trên triết lý “vị nhân sinh” – tối ưu trải nghiệm, cảm xúc của cư dân, toàn bộ quy hoạch cảnh quan, kiến trúc tổng thể của quần thể và thiết kế từng loại hình căn hộ The Symphony hay căn nhà tại The Sonata đều được chăm chút để định hình phong cách sống như nghỉ dưỡng giữa trung tâm Đà thành. Theo đó, mỗi căn hộ The Symphony đều sở hữu 3-4 tầm view ôm trọn mỹ cảnh sông Hàn, biển Mỹ Khê, Sơn Trà, đỉnh Bà Nà.

Bên cạnh căn hộ cao cấp tiêu chuẩn, loại hình căn hộ phiên bản giới hạn nâng tầm trải nghiệm hoàn mỹ về không gian sống cho chủ nhân: duplex, dual front, garden house... là kết tinh của những chuẩn sống tinh hoa nhất. Garden house chẳng khác nào 1 căn villa có sân vườn rộng, tầm nhìn trực diện sông hàn hoặc công viên nội khu Central Park xanh mướt; trong khi Dual front nổi bật bởi sở hữu 2 “mặt tiền” với tầm nhìn cực phẩm ngay trong cùng 1 căn hộ.

Trong đó, những căn duplex thông tầng The Symphony đang trở thành “khẩu vị” hấp dẫn được giới tinh hoa ưa chuộng. Không cần diện tích quá rộng, chỉ cần khoảng thông tầng sang trọng với mặt kính Low-e trong suốt nối liền từ sàn tới trần, tạo tầm nhìn bao la bát ngát ra thiên nhiên đã đủ định vị giá trị của dòng duplex “vạn người mê”. Còn với những chủ nhân khao khát siêu phẩm rộng rãi, tiện nghi ở nơi cao nhất tòa nhà để xứng tầm vị thế, đã có dòng penthouse số lượng cực hữu hạn - nơi dễ dàng bố trí sân vườn trên mái, bể bơi riêng…

Trong khi, phân khu The Sonata lại mang đến giá trị sống đặc biệt: “trong tĩnh có động”. Không sao y những căn nhà cổ Hội An, các townhouse, villa tại đây được kế thừa kiến trúc Hội An đặc trưng và hiện đại hóa để ăn nhập nhịp nhàng trong quần thể năng động, hiện đại. Do đó, từng căn nhà vừa phảng phất truyền thống vừa có nét hiện đại, vừa sôi động phồn hoa nhưng vẫn an yên tĩnh tại. The Sonata cũng được quy hoạch tiện ích đầy đủ từ nội khu đến các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, tiên phong đưa mô hình xu hướng Semi-Compound đến Đà Nẵng.

Nhưng trên hết, tất tần tật các tính toán kỳ công, tỉ mỉ trong thiết kế của từng căn hộ, căn nhà cùng gần 50% diện tích dành cho hệ tiện ích và cảnh quan xanh mới là thứ làm nên chất sống thăng hoa cho cư dân của quần thể đẳng cấp soi bóng sông Hàn. Đây cũng là những giá trị mà triết lý “vị nhân sinh” trong thiết kế mang lại.

Nhờ đó, cư dân Sun Symphony Residence sẽ có hệ tiện ích nội khu cao cấp đa tầng trải nghiệm: bể bơi vô cực 450m2 hướng tầm nhìn mỹ mãn ra sông Hàn thơ mộng; công viên Central Park 5.000m2 như ốc đảo xanh mướt; 3 bến thủy cùng vô số tiện ích khác. Và ở mỗi “góc sân và khoảng trời”, trên mỗi cung đường dạo bộ,… cư dân sẽ “bắt gọn” những khung cảnh và khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên.

“Sun Symphony Residence không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là một báu vật hiếm có giữa thiên nhiên Đà thành. Với sự đầu tư bài bản, tỉ mỉ cho thiết kế, kiến trúc, chúng tôi kỳ vọng quần thể sẽ là biểu tượng của phong cách sống mới, đẳng cấp giữa Đà Nẵng – TP đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư tầm cỡ châu lục”, đại diện Sun Property khẳng định.

Ngày 07/07/2024, Sun Property sẽ tổ chức sự kiện "Vũ khúc Ánh sáng, Tuyệt tác Sống sang" tại Hanoi Daewoo Hotel, cập nhật những góc nhìn cận cảnh về dòng dinh thự tầng không đặc biệt và phân khu thấp tầng Sonata của quần thể Sun Symphony Residence, Đà Nẵng.