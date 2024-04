Điều tra vụ bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ trong siêu thị

TPO - Cơ quan công an đang làm rõ vụ bé gái học lớp 4 nghi bị người đàn ông nước ngoài sàm sỡ trong siêu thị ở quận Gò Vấp, TPHCM.

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai vụ việc bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ trong siêu thị xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, tối 13/4, người phụ nữ tên C. đưa con gái học lớp 4 đến siêu thị trên đường Phan Văn Trị (phường 5, quận Gò Vấp) để vui chơi, mua sắm.

Tại đây, bà C. nói chuyện với bạn ở tầng trệt, còn con gái lên tầng 1 chơi. Ít phút sau, bà C. thấy con gái chạy xuống với vẻ mặt hốt hoảng, nhờ bà dẫn đi vệ sinh. Bà C. gặng hỏi thì bé gái thông báo vừa bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ.

Lúc này, bà C. hốt hoảng nhờ người xung quanh giúp đỡ và đưa con gái lên tầng 1 để tìm người đàn ông trên. Thấy mẹ con bà C., người đàn ông này đã chạy khỏi siêu thị. Sau đó, bà C. cùng với con gái đến Công an phường 5 (quận Gò Vấp) trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ đã xác minh, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và đưa người đàn ông có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.