Điều tra nhóm người lừa tiền 'chạy án' ở Phú Yên

TPO - Một cán bộ của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Yên đã bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận tiền "chạy án".

Ngày 12/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hải (54 tuổi, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên) và Phạm Phú Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, tạm trú phường 3, quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 1/2024, Lê Thị Xuân Thảo (22 tuổi, ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 20 năm tù và chồng Phú Văn Hùng (25 tuổi, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị tuyên phạt tù chung thân. Cả 2 người này bị phạt tù do liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra.

Sau khi bị tuyên án, Thảo (đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang bị bệnh nặng) đăng trên trang Facebook cá nhân thể hiện tâm trạng buồn chán với mức án trên. Vì thế, Nguyễn Đức Thiên (30 tuổi, hiện ở TP.HCM) đã liên hệ gặp Thảo hứa giúp Thảo lo “chạy án” phúc thẩm để được giảm án. Sau đó, Thiên liên hệ với Duy và Duy liên hệ với Trần Quang Long (46 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Nhóm này nói có quen Lê Hải (công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, trước đây công tác tại Viện KSND tỉnh Phú Yên) có quan hệ, quen biết với nhiều cán bộ ở Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng nên có thể chạy giảm án xuống còn 10 năm cho Thảo và Thảo đồng ý. Sau đó, Duy, Thiên, Long gặp Hải nói chuyện và được Hải đồng ý giúp. Thảo chuyển cho Duy 55 triệu đồng để nhóm này chia nhau ăn nhậu.

Vào ngày 25/2, Hải, Duy hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Hải nói với Thảo là ở Đà Nẵng đồng ý giúp giảm án xuống 2-3 năm. Hải bảo Thảo về chuẩn bị 500 -700 triệu đồng để khi ở ngoài Đà Nẵng yêu cầu thì đem tiền ra đưa. Hải còn hứa sau khi xử phúc thẩm, Hải sẽ xin hoãn thi hành án và sẽ xin cho Thảo được đặc xá, không phải đi thi hành án phạt tù. Thảo đồng ý và sau đó về chuẩn bị số tiền như Hải nói.

Đến ngày 2/3, Hải gặp và bảo Duy liên hệ với Thảo lấy 600 triệu đồng để ngày 8/3 Hải và Duy đi Đà Nẵng lo cho “chạy án”. Sau đó, Duy điện thoại bảo Thảo chuẩn bị 600 triệu đồng để đưa cho Duy và Hải đi Đà Nẵng. Nhưng Thảo không đồng ý, nghi ngờ Hải và Duy lừa lấy tiền.

Sau đó, ngày 5/3, Thảo đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chủ động tố giác hành vi của Hải và Duy; đề nghị được phối hợp với cơ quan công an để bắt, xử lý hành vi của Hải và nhóm thanh niên trên. Đến trưa 7/3, Thảo đến đưa cho Duy 600 triệu đồng tại quán cà phê bên dưới tòa nhà Apec (ở phường 7, TP Tuy Hòa) và Duy bị công an bắt khi vừa ra khỏi quán.